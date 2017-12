Abschaltung der ersten UKW Sendeanlagen in Südtirol

[Bozen] Die Rundfunkanstalt Südtirol RAS hat in den letzten Jahren das Sendenetz für DAB+ flächendeckend ausgebaut. Erst Anfang Dezember wurde eine neue Anlage in Betrieb genommen die das Langtauferertal mit DAB+ versorgt. So können nun landesweit 22 Digitalradio-Programme in ausgezeichneter Qualität über DAB+ empfangen werden. Aufgrund des Ausbaus ist es nun möglich, die ersten kleinen UKW-Sendeanlagen abzuschalten. Dadurch können auch die hohen Betriebskosten reduziert werden. Am Dienstag, den 05.12.2017 werden deshalb die ersten 19 UKW Sendeanlagen der RAS an sechs Sendestandorten abgeschaltet.

