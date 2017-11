DAB+ macht das Autoradio zukunftssicher

[Berlin] Die Gemeinschaftsinitiative Digitalradio Büro Deutschland (ARD, Deutschlandradio, privaten Radioveranstaltern, Geräteherstellern und Netzbetreibern) informiert in ihrer aktuellen Pressemeldung über das Thema DAB+ und Auto. So finden interessierte eine aktuelle Aufstellung der DAB+ Standardausrüstungen und Optionen im Neuwagen unter www.digitalradio.de/index.php/de/dab-im-auto-uebersicht. Es wird darauf verwiesen, dass nur mit DAB+ im Auto der Radioempfang in ganz Europa gewährleistet ist, da mehrere Länder wie Dänemark oder die Schweiz vorhaben, das analoge UKW-Band abzuschalten, oder bereits, wie Norwegen, die Mehrheit ihrer UKW Sender stillgelegt haben. Nachdem Autos langfristige Investitionsgüter sind, ist jetzt der richtige Zeitpunkt beim Neuwagenkauf auf DAB+ zu achten.

