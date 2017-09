Bayern bei DAB+ mit Spitzenwerten

[Berlin] Auf der IFA in Berlin wurde der Digitalisierungsbericht 2017 vorgestellt. Demnach liegt Bayern mit 19,6% bei der Ausstattung der Haushalte mit DAB+ klar vorne, gefolgt von Sachsen (16,3%) und Baden-Württemberg (16,2%). Auch die Zuwachsrate ist mit plus 4,6 Prozent-Punkten in Bayern am höchsten. Insgesamt stieg die Ausstattung in Deutschland innerhalb eines Jahres um 1 Million auf knapp 6 Millionen Haushalte, die aktuell über mindestens ein DAB+ Radiogerät verfügen (Bayern: 1,184 Mio). Gemessen an den Personen die Zugang zu DAB+ haben verbucht Bayern mit 19,8% einen weiteren Spitzenwert.

Forschungsergebnisse Radio von Kantar TNS für den Digitalisierungsbericht 2017