Neue BR-Regionalnetze für DAB+ am Start

[München] Ab 1. September betreibt der Bayerische Rundfunk neue Sendernetze zur Verbreitung von DAB+ in Bayern. Über die beiden neuen Regionalnetze „Oberbayern-Schwaben“ (Empfang: 96,6% outdoor / 92,1% indoor) und „Niederbayern-Oberpfalz“ (82,6% outdoor / 55,7% indoor) können künftig die Empfangsgebiete besser und zielgenauer versorgt werden. Die Neustrukturierung und der mehrmonatige Umbau des bayernweiten DAB+ Sendernetzes (Kanal 10 D) der Bayern Digital Radio sind damit abgeschlossen. Zudem erweitert der BR sein eigenes Angebot auf DAB+: So kann man ab sofort auch Bayern 1 Mittel- und Oberfranken und Bayern 2 Nord in Oberbayern und Schwaben wieder empfangen. Außerdem wechselt das 24-Stunden-Serviceprogramm BR Verkehr zur Entlastung der Kapazitäten vom landesweiten Kanal 11 D in die BR-Regionalnetze und bleibt dabei weiterhin bayernweit verfügbar. Um die Programme auf ihren neuen Sendekanälen empfangen zu können, wird DAB+-Hörerinnen und -Hörern ein vollständiger Sendersuchlauf am Radiogerät empfohlen.