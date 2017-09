egoFM expandiert in Bayern

[München] Ab Mittwoch, den 30. August 15 Uhr, vergrößert egoFM sein Sendegebiet auf DAB+ in Bayern. Wurde das Programm bisher in den lokalen Netzen München, Nürnberg, Augsburg und Ingolstadt ausgestrahlt, so wechselt das Programm nun in die neuen Regionalnetze Unter-, Ober- und Mittelfranken, Oberpfalz-Niederbayern und Oberbayern-Schwaben und ist damit wie Absolut HOT, ROCK ANTENNE und KULTRADIO landesweit zu empfangen. Ein Suchlauf am Radio ist zum Empfang auf den neuen Kanälen notwendig.

