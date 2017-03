[Berlin] Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) will als einzige ARD-Anstalt DAB+ nicht weiter ausbauen. Das meldet der Branchendienst radio-wird-digital. Erst wenn ein UKW-Abschalttermin in greifbare Nähe rückt soll am Netz weiter gearbeitet werden. Problematisch wird die Aussage im Hinblick auf die zweckgebundenen Gebührenmittel die dem rbb wie anderen öffentlich-rechtlichen Sendern für DAB+ zugeteilt wurden.

zur Meldung auf radio-wird-digital