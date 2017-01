[Berlin] MAXX FM sendet nun über DAB+ auf Kanal 7B in ganz Berlin und Brandenburg. Die Station definiert sich als „Radiosender für die Next Generation. Jung, aufregend und direkt!. MAXX FM sendet die neuesten Hitz und Tweets aus Unterhaltung und Lifestyle, sowie News aus aller Welt – immer up to date. Die MAXX FM Presenter bringen ihre Hörer authentisch und frisch mit Sounds aus Favourite Pop, Dance, House, R`n`B und Hit Music durch den urbanen Alltag.“

