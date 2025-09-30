DAB+ Aktionszeit im Radio: Crossmediale Kampagne für das digitale Radio ab 3. November

(Berlin) ARD, Deutschlandradio, Privatsender, Hersteller und weitere Mitglieder des Digitalradio Deutschland e.V. organisieren vom 3. bis 16. November eine gemeinsame DAB+ Aktionszeit. Zum Jahresende rücken bundesweite crossmediale Aktivitäten Digitalradio DAB+ sowie die Freude am Radiohören wieder in den Fokus. Mit dieser Initiative setzen die Mitglieder des Vereins ein klares Zeichen für den digital-terrestrischen Radiostandard. Alle Marktpartner sind eingeladen, sich daran zu beteiligen.

Kommunikation auf allen Kanälen

Dabei setzen die Beteiligten auf einen vielfältigen Medienmix: TV-Spots in ARD-Programmen sowie Radiospots und Trailer bei öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern schaffen eine breite Reichweite. Die ARD bündelt ihre Kräfte und setzt in allen Hörfunkprogrammen für zwölf Tage täglich zwei Radiospots ein. Unter dem Motto „Der Moment gehört dir. Mit DAB+“ laufen parallel eine durch die ARD initiierte Printkampagne und viele regionale Aktionen. Ergänzt werden die Maßnahmen durch Fachartikel, Newsletter, Social-Media-Elemente und Verlosungsaktionen – crossmedial abgestimmt und wirkungsvoll kombiniert.

Im Herbst kommt auch der Handel nicht zu kurz: Schulungen für Mitarbeitende in Fachgeschäften und Elektromärkten sowie Regalbranding im PoS-Markendesign von DAB+ stellen die Sichtbarkeit des digitalen Rundfunks vor Ort sicher. Unter www.dabplus.de/downloads stehen ab Ende Oktober Funkspots kostenlos zur Verfügung.

Hohes Engagement der Privatradios

Auch privaten Programmanbietern kommt eine wichtige Rolle bei der Verbreitung und Bewerbung des digital-terrestrischen Standards DAB+ zu. Dies zeigt sich nicht nur an der wachsenden Vielfalt der Programme. Immer mehr Privatradios beenden ihre UKW-Verbreitung und entscheiden sich für das im Vergleich zu UKW kostengünstigere und energieeffizientere DAB+. Ihr Einsatz wirkt auch außerhalb gemeinsamer Aktionszeiten.

Weiter wachsende Beliebtheit und Nutzung von DAB+

Laut der ma 2025 Audio II, der Konvergenzwährung für Radio und Online-Audionutzung, behauptet sich Radio als eines der meistgenutzten Medienangebote. Insbesondere ist die Verbreitung über DAB+ weiterhin auf sichtbarem Wachstumskurs: So wird DAB+ im WHK von 32,9 Prozent (ma 2025 Audio I: 30,3 Prozent) gehört und insbesondere in der Zielgruppe der 30- bis 59-Jährigen überproportional genutzt (WHK: 39,9 Prozent – ma 2025 Audio I: 36,4 Prozent). Es gibt über 300 regional unterschiedlich ausgestrahlte Programme öffentlich-rechtlicher und privater Anbieter, mehr als 100 davon exklusiv über DAB+.

Ausbau des Sendernetzes und der Wechsel von UKW zu DAB+

Mit der diesjährigen Aktionszeit geht ein Jahr mit besonders hoher Dynamik im Bereich der Digitalisierung zu Ende – die stärkste Entwicklung seit dem Start von DAB+ im Jahr 2011. Das Sendernetz wächst kontinuierlich und wird durch die Erweiterung der ersten bundesweiten Plattform um zwölf zusätzliche Standorte ergänzt. Gleichzeitig schreitet der Umstieg von UKW auf DAB+ in zahlreichen Regionen zügig voran. Unter dem Motto #SHhoertdigital macht die Kampagne den Wechsel von Analog auf Digital in Schleswig-Holstein erlebbar: Dort werden mehrere Dutzend UKW-Sendeanlagen durch DAB+ ersetzt. Im Zuge der Umstellung von UKW auf DAB+ sollen bis Ende dieses Jahres bundesweit rund 100 UKW-Frequenzen vom Netz gehen. Davon entfallen rund 60 Frequenzen auf den Bayerischen Rundfunk, den Mitteldeutschen Rundfunk, den Norddeutschen Rundfunk sowie Deutschlandradio.

Automatic Safety Alert (ASA) – Sicherheitsinformationen über das Radio

Am bundesweiten Warntag wurde ein erweiterter Test des neuen Warnsystems „Automatic Safety Alert“ (ASA) über Digitalradio DAB+ durchgeführt. Erstmals waren Warnmeldungen auf offiziell ASA-zertifizierten Radiogeräten in ganz Deutschland empfangbar. Das System arbeitet automatisch im Hintergrund, lässt sich regional anpassen und nutzt sowohl regionale als auch bundesweite DAB+ Netze. Radios mit ASA-Zertifizierung können Warnmeldungen ausgeben, aus dem Standby-Modus aufwachen und direkt auf das Warnprogramm umschalten. ASA befindet sich noch im Testbetrieb und soll im nächsten Jahr breiter verfügbar werden. Mehr Informationen zu ASA stehen hier zur Verfügung: www.dabplus.de/asa.

