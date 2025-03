Über sechs Millionen Hörer für den BR-Hörfunk

(München) Die Radioprogramme des Bayerischen Rundfunks werden täglich von 6,11 Millionen Menschen bundesweit gehört. Nahezu jeder Zweite im Freistaat (48,6%) schaltet an jedem Werktag mindestens ein BR-Programm ein. BAYERN 1 bleibt mit 27,3 Prozent Tagesreichweite mit Abstand das meistgehörte Programm in Bayern. Im jungen Publikum baut BAYERN 3 die Spitzenstellung weiter aus: 1,39 Millionen 14- bis 49-Jährige hören bundesweit täglich zu. Über Zuwächse freut sich Bayern 2, das täglich von 560.000 Menschen in Deutschland verfolgt wird.

Auf hohem Niveau legt die Radionutzung in Bayern insgesamt leicht zu: 8,71 Millionen Personen in Bayern hören an jedem Werktag Radio, die Tagesreichweite liegt bei 77,4 Prozent.

Die Kernergebnisse der media analyse 2025 Audio I aus BR-Sicht:

BAYERN 1 bleibt mit 27,3 Prozent Tagesreichweite mit deutlichem Abstand meistgehörtes Radioprogramm in Bayern. Mit 3,27 Millionen Hörerinnen und Hörern pro Tag liegt BAYERN 1 an zweiter Position unter allen Radioprogrammen Deutschlands.

BAYERN 3 ist im bayerischen Radiomarkt das beliebteste Programm des jungen Publikums: 1,39 Millionen Menschen unter 50 Jahren sind jeden Werktag dabei, davon über eine halbe Million 14- bis 29-Jährige. Die Tagesreichweite in der bayerischen Gesamtbevölkerung liegt bei 17,7 Prozent.

Bayern 2 baut in der aktuellen media analyse die Tagesreichweite von 4,2 Prozent auf 4,5 Prozent aus. Deutschlandweit schalten täglich 560.000 Hörerinnen und Hörer das vielfach preisgekrönte Kulturprogramm ein. Die Hälfte der in der ma 2025 Audio I abgebildeten Daten wurde vor der Schemaänderung am 2. April 2024 erhoben, die andere Hälfte danach.

Wachsender Beliebtheit erfreuen sich auch BR Heimat und BR-KLASSIK mit ihren im Radiomarkt einzigartigen Programmkonzepten: BR Heimat legt auf 1,7 Prozent Tagesreichweite in Bayern zu, BR-KLASSIK steigert sich auf 1,5 Prozent. Bundesweit schalten täglich eine Viertelmillion Menschen die Klassikwelle des Bayerischen Rundfunks ein.

in Tausend BR Gesamt 48,6 5.470 6.110 BAYERN 1 27,3 3.070 3.270 Bayern 2 4,5 510 560 BAYERN 3 17,7 1.990 2.230 BR-KLASSIK 1,5 170 250 BR24 5,1 570 630 BR Heimat 1,7 190 230 BR Schlager 1,7 200 210 Radiohören Gesamt 77,4 8.710 52.410

(Basis: deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren in Bayern (ma 2025 Audio I = 11,195 Mio.) und Deutschland (ma 2025 Audio I = 70,483 Mio.) Tagesreichweite, Montag bis Freitag)

