Absolut Radio wächst laut ma 2025 Audio I weiter überdurchschnittlich stark

(München) Die heute veröffentlichte ma 2025 Audio I von der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) stellt erneut den Erfolg der Absolut Radio Senderfamilie unter Beweis. Die DAB+ Programme der nationalen Absolut Radio Senderfamilie wachsen ein weiteres Jahr in Folge stark in der Reichweite und erzielen insbesondere in der für die Vermarktung wichtigen Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen hohe Hörerzahlen. Mit einem Plus von 27 Prozent wächst die Zahl der Hörer in der Durchschnittstunde auf 381.000 an.

Die nationale Absolut Radio Senderfamilie freut sich über die anhaltend positiven Ergebnisse der Media-Analyse (agma). Die Daten der diesjährigen ma 2025 Audio I bescheinigen der Sendergruppe wiederholt ihre Stellung im Markt. Wie auch in 2024 konnte Absolut Radio sich ein weiteres Mal deutlich über dem Marktdurchschnitt positionieren. In der Kategorie Weitester Hörerkreis erzielen die Absolut Radio Sender 4,969 Mio. Hörer und kratzen damit an der 5 Millionen Marke. Die Hörer in der Durchschnittstunde steigen auf 381.000 Hörer an.

Im vergangenen Jahr konnte Absolut Radio bei den Hörern in der Durchschnittsstunde ein Wachstum von 18 Prozent einbringen und gehörte damit bei den deutschlandweiten Programmen eindeutig zu den Siegern der Markterhebung. Mit 27 Prozent in diesem Jahr konnte das Wachstum sogar noch deutlich beschleunigt werden. In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen liegt das Wachstum sogar bei 39 Prozent.

“Die laufende Transformation unserer sechs nationalen Absolut Radio Sender zahlt sich aus und lässt uns weiterhin stark und nachhaltig wachsen. Zusammen mit der Digitalisierung unserer Marketingstrategie und der starken Positionierung unserer Marke Absolut Radio in neuen Zielgruppen haben wir die Weichen für die erfolgreiche Zukunft von Absolut Radio gestellt”, so Mirko Drenger, Geschäftsführer der Antenne Deutschland. “Unser mittelfristiges Ziel von durchschnittlich 2 Mio. Hörern ist damit absolut greifbar geworden”, so Drenger weiter.

Über Antenne Deutschland

Antenne Deutschland ist Betreiberin des sog. 2. Bundesmux, einer technischen Plattform für die bundesweite Distribution von DAB+ Radiosendern. Diese Plattform bietet insgesamt 16 Sendeplätze, von denen die Plattformbetreiberin einige für ihre Absolut Radio Sender nutzt und die Übrigen an andere Programmanbieter vermietet. Mit dem Betrieb der sechs nationalen Absolut Radio Sender (Absolut Bella, Absolut Germany, Absolut Hot, Absolut Oldie Classics, Absolut Relax und Absolut Top) ist Antenne Deutschland eines der größten und reichweitenstärksten Radiounternehmen Deutschlands. 2025 hat Antenne Deutschland eine nationale Sendelizenz für ihren Sender Radio Absolut AI erhalten. Absolut Radio AI ist das bundesweit erste Programm, das von Künstlicher Intelligenz moderiert wird und eine Lizenz erhalten hat. Der Programmbetrieb und die modernen Studios des Unternehmens befinden sich in Garching bei München. Über die ad.audio GmbH, eine Tochtergesellschaft von Antenne Deutschland mit Sitz in Hamburg, vermarktet die Programmanbieterin Radiowerbung auf ihren Absolut Radio Sendern.

zur Pressemeldung