Premiere: Radio Gong 96.3 startet erste Radiokampagne mit digitalem Wirkungsnachweis in Echtzeit

(München) Gemeinsam mit dem Münchner Food-Start-up 3Bears, in das Fußballstar Harry Kane investiert hat, ist es Radio Gong 96.3 als erstem deutschen Radiosender gelungen den Effekt einer Radiokampagne im linearen Radio in Echtzeit messbar zu machen. Durch den Einsatz einer speziellen Software konnte bei jeder Kommunikation im Programm oder im Werbeblock live gemessen werden, wie die User direkt auf die Kampagne reagieren. Die Ergebnisse zeigen, dass eine gut geplante Radiokampagne nicht nur eine hohe Reichweite und Markenbekanntheit schafft, sondern auch einen messbaren Beitrag zu Performance-Marketing-Strategien leistet.

Neue Möglichkeiten durch Echtzeit-Daten

Neben der klassischen Steigerung von Kontakten und Brand-Awareness zeigt die Kampagne, dass lineares Radio auch bei direkten Conversions eine zentrale Rolle im Mediamix spielt. Die eingesetzte Software ermöglicht zudem innovative Ansätze wie A/B-Testing von Werbemotiven in Echtzeit. So kann beispielsweise gemessen werden, welches Spotmotiv besser performt oder wie Moderationen im Vergleich zu Spots wirken. Auch die perfekte Sendezeit für das beworbene Produkt lässt sich so ermitteln.

„Die Möglichkeit, in Echtzeit eine Werbekampagne auch im linearen Radio zu monitoren und zu steuern, ist für viele unserer Kunden eine tolle neue Option“, erklärt Johannes Ott, Geschäftsführer von Radio Gong 96.3. „Unser Case mit 3Bears zeigt, dass Radio nicht nur ein starkes Awareness-Medium ist, sondern auch im Performance-Bereich unverzichtbar bleibt.

Innovationsmedium Radio

Mit dieser Kampagne haben Radio Gong 96.3 und 3Bears gezeigt, dass modernes Radio ein zentraler Bestandteil innovativer Kommunikationsstrategien bleibt. Die Kombination aus bewährter Reichweitenstärke und den neuen Möglichkeiten der Echtzeit-Messung eröffnet Unternehmen völlig neue Potenziale im Mediamix.

