10 Jahre BR Heimat: Ein Geschenk für Volksmusik-Freunde

(München) Vor zehn Jahren ging BR Heimat erstmals auf Sendung. Was anfangs ein Experiment schien, entwickelte sich schnell zu einer äußerst erfolgreichen Radio-Neugründung. Heute hat die Digitalwelle Fans in aller Welt.

24 Stunden am Tag Programm, vollgepackt mit Volksmusik und Volkskultur, weite Strecken live im jeweiligen Dialekt der Sprecherinnen und Sprecher moderiert und mit Themen rund um Bayern – das ist seit zehn Jahren einmalig in der Radiolandschaft: BR Heimat, ein Programm für Bayern, für Wahl-Bayern und für Wunsch-Bayern auf der ganzen Welt.

Sendestart war der 2. Februar 2015. Brauchtums-Kundige wissen: An diesem Tag ist Lichtmess. „Lichtmess war traditionell der Tag, an dem sich Mägde und Knechte eine neue Arbeitsstelle suchten. Das perfekte Datum für den Sendestart der neuen Digitalwelle BR Heimat“, findet Stefan Frühbeis, von Beginn an Senderchef und auch Moderator der Radiowelle.

In der Anfangsphase führte BR Heimat die vereinzelten Heimat-bezogenen Sendungen aus dem Angebot des Bayerischen Rundfunks zusammen. So übernahm BR Heimat etwa die Volks-, Blas- und Laienmusiksendungen vom Digitalradiosender Bayern plus, der sich fortan als BR Schlager auf Schlager konzentrierte. Zudem wechselten 2016 alle Volks- und Blasmusiksendungen von BAYERN 1 auf die junge Digitalwelle.

Redaktionsleiter Stefan Frühbeis, selbst Volksmusikant, setzte von Anfang an auf einen möglichst facettenreichen Zuschnitt des Programms: „Das Ziel der Redaktion von BR Heimat war es immer, ganz Bayern eine Plattform zu geben, vom Bayerischen Wald und Unterfranken bis hin nach Oberbayern.“

Fans in den Alpen und den Rocky Mountains

Doch BR Heimat ist über die Jahre weit über Bayerns Grenzen hinausgewachsen: Hörerinnen und Hörer finden sich inzwischen nicht nur in Bayern, sondern auch über DAB+ in Berlin und in Südtirol, über Satellit deutschlandweit und via Internet auf der ganzen Welt. Freunde bayerischen Lebensgefühls haben BR Heimat in Südafrika entdeckt, in den Rocky Mountains und an der Elfenbeinküste.

„Auch darauf sind wir stolz, aber noch ‚stolzerer‘ sind wir, dass sich BR Heimat unter Heimatverbundenen, unter Volks- und Blasmusikfreunden, unter Sängern und Musikanten in ganz Bayern etabliert hat, wie wir es vor zehn Jahren nie zu hoffen gewagt hätten“, gesteht Frühbeis. Bestätigt werde dies durch Nachrichten von vielen treuen Hörerinnen und Hörern. So wie Elke L. aus Nürnberg, die kürzlich schrieb: „BR Heimat hat uns der liebe Gott geschenkt.“

BR Heimat demnächst unter neuer Leitung

Nach zehn Jahren als BR Heimat-Chef ist für Frühbeis allerdings bald Schluss. Der Radiomann, der selbst so viele Stunden mit seiner markant pointierenden Sprache moderierte, geht Ende Februar 2025 in Ruhestand. Die Nachfolge übernimmt dann Corbinian Lippl, der als Leiter der neuen crossmedialen Redaktion Heimat auch Fernsehsendungen wie „Unter unserem Himmel“, „Brettl-Spitzen“ oder die „Wirtshausmusikanten beim Hirzinger“ verantwortet.

zur Meldung