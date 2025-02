Fritz Egner schickt seine Hits ab März bei Schwarzwaldradio on Air

(Ortenau) „Der hat schon mit Robbie Williams geredet“, „Auch mit der Madonna, aber nicht der aus der Kirche“, „Der kennt halt alle, die singen“, „Und der hat ganz viele runde schwarze Dinger zu Hause, mein Opa nennt die Schallplatten“, „Der spricht aus so `nem Kasten raus, aber da sitzt der nicht wirklich drin“. So würden Kinder bei Dingsda wohl Fritz Egner beschreiben. Er gehört zur deutschen Radiolandschaft wie der Popschutz aufs Mikrophon.

Nach unfassbaren 45 Jahren beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk möchte Fritz Egner in seinem Leben nochmal etwas „richtig Wildes“ machen: „Ich habe schon so viel über dieses Privatradio gehört. Jetzt will ich wissen, ob man da tatsächlich ohne ärztlichen Beistand überleben kann – und wie lange. Denn für ein Wingsuit-Abenteuer bin ich definitiv zu alt. Aber es geht wohl in dieselbe Richtung.“ Angebote gab es nach seiner letzten Sendung aus München viele. Aber den Stich hat ausgerechnet das Schwarzwaldradio im badischen Offenburg gemacht. „Hier kann ich meine Leidenschaft für Musik so richtig ausleben. Die haben da zwar nicht so viele Hörer, wie mein alter Sender, dafür aber einen ziemlich ungewöhnlich befüllten Snack-Automaten. So muss Radio sein“, sagt Egner, während er seine Reisezahnbürste in den Koffer legt. „Ich war zwar schon häufiger in Baden-Baden, aber noch nie in Offenburg. Dabei ist das nur vier Autobahnausfahrten weiter. Hätte ich mal früher draufkommen müssen.“

Alle 14 Tage wird Egner nun die Baustellensituation zwischen Ottobrunn und Offenburg checken, um dann live aus dem Funkhaus Ortenau senden zu können. Und um gleich noch eine weitere Sendung für die Folgewoche aufzuzeichnen. Funkhaus Geschäftsführer Markus Knoll, selbst gebürtiger Bayer, freut sich über die weiß-blaue Unterstützung: „Wenn ich in meiner Jugend nicht Fritz & Co im Radio gehört hätte, würde ich heute als Stewardess arbeiten“.

Nachdem Fritz Egner seit Urzeiten den Freitagabend im Radio bespielt hat, ist die Wahl bei Schwarzwaldradio auf dem Mittwochnachmittag gefallen. „Am Abend wäre Fritz nicht prominent genug platziert. Die Mona Lisa hängt im Louvre7 schließlich auch nicht in der Putzkammer“, so Knoll. Deshalb wird der Mittwoch nun zum „Fritzwoch“. Und nachdem Markus Knoll diese Nachricht sofort brühwarm im Europa-Park erzählt hat, bot Park-Chef Roland Mack spontan sein „Studio 78“ in Deutschlands größtem Freizeitpark an. Auch von hier wird Fritz Egner zukünftig seine Live-Shows senden. Und weil am Aschermittwoch nur für Narren alles vorbei ist, startet der „Fritzwoch“ bei Schwarzwaldradio ganz ohne Konfetti am 5. März 2025 pünktlich um 14:30 Uhr. Echte Kenner sichern sich bereits heute einen Logenplatz am Radio. Oldies entdeckt man bei Schwarzwaldradio9 schließlich jeden Tag neu.

Schwarzwaldradio ist das bundesweite Oldie-Radio für Musikliebhaber und Genießer auf dab+. Wir überzeugen mit einem einmaligen Musikmix aus den schönsten Pop- und Rockklassikern vom Millennium bis runter in die 50er und mit musikalischen Sondersendungen rund um Soul-, Disco-, Rock- oder Country-Musik und ab März auch mit Fritz Egner.

