DAB+: Netzerweiterung in Sachsen-Anhalt

(Leipzig) Am 20. Dezember 2024 erweitert der MDR sein DAB+-Sendernetz in Sachsen-Anhalt um die neuen Standorte Hettstedt und Eisleben. Die DAB+-Versorgung in der Region Mansfelder Land wird dadurch weiter verbessert.

„Mit dem Digitalradio-Empfang sind wir in Mitteldeutschland bereits sehr gut aufgestellt. Jetzt geht es darum, einzelne Versorgungslücken zu schließen und den Empfang aller MDR-Radioprogramme über DAB+ insgesamt zu optimieren“, so Niels Schulze, Leiter Programmverbreitung im MDR.

Mit der Inbetriebnahme der beiden Standorte baut der MDR sein Sendernetz für DAB+ weiter kontinuierlich aus. In den Städten Hettstedt und Eisleben wird nun der Digitalradioempfang innerhalb von Gebäuden für ca. 35.000 Einwohnerinnen und Einwohner erstmals möglich. In der Region Mansfelder Land wird zudem der Digitalradioempfang innerhalb von Gebäuden für ca. 95.000 Einwohnerinnen und Einwohner weiter verbessert und stabilisiert.

Der Versorgungsgrad in Gebäuden erhöht sich damit in Sachsen-Anhalt von 96 auf 98 Prozent; die Versorgung für den mobilen Empfang liegt bereits bei 99 Prozent.

Radio auf digitalem Wachstumskurs

DAB+ ist ein international etablierter Standard für die digitale Radioverbreitung. In Deutschland erfreut sich Digitalradio als überall frei empfangbarer Radiostandard, der die analoge Frequenzknappheit beendet, hoher Beliebtheit.

Laut „Audio Trends 2024“, dem Digitalisierungsbericht der Landesmedienanstalten, ist DAB+ weiter ein starker Treiber der Hörfunk-Digitalisierung. DAB+ ist in allen Bundesländern die zweithäufigste Radio-Empfangsart – nach UKW. In Sachsen-Anhalt haben bereits 38 Prozent der Hörerinnen und Hörer Zugang zu mindestens einem DAB+-Gerät.

Über DAB+ können auch die über UKW verbreiteten Radioprogramme des MDR empfangen werden. Zusätzlich gibt es mit dem Kinderradio MDR TWEENS, der MDR SCHLAGERWELT sowie MDR KLASSIK spezielle Digitalradio-Angebote für Kinder, Schlager- und Klassikfans.

