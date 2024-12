„bigFM Hessen“ künftig in ganz Hessen über DAB+ zu empfangen

(Kassel) Das Hörfunkspartenprogramm „bigFM Hessen“, das von der Audiotainment Südwest GmbH & Co. KG veranstaltet wird, ist in Zukunft nicht nur in Nordhessen, sondern im ganzen Bundesland zu empfangen. Hörerinnen und Hörer in Südhessen dürfen sich über die Zuweisung weiterer DAB+-Kapazitäten freuen: Die Verbreitung über den DAB+-Landesmux „Hessen Süd“ (12C) wurde von der Versammlung genehmigt. „bigFM Hessen“ verfügt über einen musikalischen Schwerpunkt vorrangig mit Musik aus den Genres Pop, Rock, Black, Urban und R’n’B. Bestandteil sind zudem Informations- und Nachrichtenformate.

Dem Programm „bigFM Hessen“ wurde von der Medienanstalt Hessen in diesem Jahr die Zulassung erteilt.

zur Meldung