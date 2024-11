Sächsische Landesmedienanstalt lizenziert Radio Paloma Sachsen für sachsenweite DAB+ Versorgung

(Leipzig) Die kommerzielle Hörfunkveranstalterin Silvacast GmbH erhält für ihr Programm „Radio Paloma Sachsen“ eine Zulassung für die landesweite DAB+ Bedeckung zur Versorgung des Freistaats Sachsen – dies hat der Medienrat der Sächsischen Landesmedienanstalt in seiner Sitzung am 29.10.2024 beschlossen. Die Zulassung ist zunächst auf 10 Jahre befristet.

Die Entscheidung beruht auf einer Ausschreibung von digitalen Übertragungskapazitäten für den sachsenweiten Multiplex. Ein Auswahl­verfahren nach Vielfaltsgesichtspunkten war nicht erforderlich.

Die Veranstalterin mit Sitz in Berlin plant ein 24-stündiges Hörfunkspartenprogramm (Musik) mit Schwerpunkt auf deutscher Schlagermusik, Informationen sowie Servicebeiträgen. Das Programm basiert auf einem bereits bundesweit verbreiteten Programm, das um zusätzliche regionalisierte Inhalte, insbesondere regionale Nachrichten, Wetter und Verkehrsmeldungen sowie regionale Werbung, ergänzt werden soll. Dabei sollen die redaktionellen Beiträge aktuelle Themen aus den Bereichen Politik, Kultur, Wirtschaft, Sozialem und Sport umfassen. Ein weiterer Schwerpunkt soll auf Informationen aus der Schlagerkultur, vor allem Interviews mit Künstlerinnen und Künstlern sowie Veranstaltungstipps liegen. Regelmäßig sind auch Ratgeberbeiträge zu Verbraucherthemen vorgesehen.

Die Silvacast GmbH veranstaltet bereits seit 2008 das bundesweit ausgerichtete Hörfunkprogramm „Radio Paloma“ via Satellit, Kabel, Internet sowie via DAB+ in Berlin und Brandenburg. Hinzu kommen 27 weitere Radioangebote mit verschiedenen musikalischen Ausrichtungen, welche ausschließlich im Internet verbreitet werden.

Mit der heutigen Zulassung von Radio Paloma Sachsen verfügen insgesamt 13 Hörfunkprogramme über eine Zulassung für die landesweite DAB+ Bedeckung. Dazu gehören auch (Programmname/lizenzierter Veranstalter):

89.0 RTL / Funkhaus Halle GmbH & Co. KG, Halle

BHeins / Babelsberg Hitradio GmbH, Potsdam

detektor.fm Wort / BEBE Medien GmbH, Leipzig

JAM FM Sachsen / Skyline Medien GmbH, Berlin

OLDIE ANTENNE / ANTENNE BAYERN GmbH & Co. KG, Ismaning

Radio Galaxy Sachsen / Funkhaus Würzburg Studiobetriebs-GmbH, Würzburg

Radio Ostrock / SECONDRADIO UG, Markkleeberg

Radio TEDDY / Radio TEDDY GmbH & Co. KG, Potsdam–Babelsberg

Rundfunk-Kombinat Sachsen / Sächsischer Landesverband Freier Radios e.V., Leipzig

Schlager Radio – Hör auf Dein Herz! / radio B2 GmbH, Berlin

SecondRadio / SECONDRADIO UG, Markkleeberg

STAR FM MAXIMUM ROCK Sachsen / STAR FM GmbH & Co. KG, Berlin

zur Pressemeldung (TOP 1)