Radio 8 schaltet eine UKW-Frequenz ab

(Ansbach) Die Aktuelle Welle Region 8 – Programm- und Werbegesellschaft mbH aus Ansbach optimiert sein Sendernetz. So schaltet der Anbieter seine UKW-Frequenz von Radio 8 auf 89.8 Mhz am 31.10.24 ab. Im Raum Dinkelsbühl kann Radio 8 weiter analog auf 89.1 Mhz und 97.3 Mhz sowie digital über DAB+, in der Radio 8-App und auf radio8.de empfangen werden. Der Sender hat seine Hörerinnen und Hörer über Facebook und am 26. Oktober in Dinkelsbühl am Altrathausplatz vor Ort informiert.

