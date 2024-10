Absolut Radio AI erhält Zustimmung der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM)

(München) Antenne Deutschland GmbH & Co. KG hat einen Antrag zur bundesweiten Verbreitung ihres Programms Absolut Radio AI gestellt. Der Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) hat in seiner letzten Sitzung der bundesweiten Verbreitung zugestimmt. Die Genehmigung steht noch unter dem Vorbehalt der zustimmenden Entscheidung der Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK).

Absolut Radio AI ist das bundesweit erste Programm, das von Künstlicher Intelligenz moderiert wird und die Zustimmung der BLM erhalten hat. Die BLM als zuständige Landeszentrale für den Hauptsitz von Antenne Deutschland in Garching bei München entschied zum ersten Mal über einen solchen Fall, der wohl im In- und Ausland der erste seiner Art ist. Mit der ausstehenden Genehmigung der Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) kann Absolut Radio AI zukünftig bundesweit verbreitet werden. Aktuell ist das Programm bundesweit als Livestream und regional über DAB+ im Raum Braunschweig zu empfangen.

Auf Absolut Radio AI führen die KI´s kAI und Aileen durch beliebte Pop und Dance Hits. Gleichzeitig klären die Beiden aber auch über Künstliche Intelligenz und ihre vielschichtigen Anwendungsgebiete auf. Seit dem Start von Absolut Radio AI entwickelt sich die KI stetig weiter und wird durch ihre Erfahrung immer besser. Viele Hörerinnen und Hörer sind von kAI als Moderator begeistert. Deshalb kam mit Aileen vor Kurzem eine weibliche Moderatorin für mehr Themen und Vielfalt dazu. Im 6-Stunden-Wechsel sind kAI und Aileen rund um die Uhr zu hören.

„Mit Absolut Radio AI haben wir ein Produkt geschaffen, das nicht nur die technischen Möglichkeiten und wirtschaftlichen Vorteile von künstlicher Intelligenz nutzt, sondern uns als Medienunternehmen viele Ansätze und Inspirationen für weitere sehr interessante AI-Tools liefert“, sagt Mirko Drenger, CEO der Antenne Deutschland GmbH & Co. KG.

Über Antenne Deutschland

Antenne Deutschland ist Betreiberin des sogenannten 2. Bundesmux, einer Plattform für die bundesweite Distribution von Radiosendern über DAB+. Diese Plattform bietet insgesamt 16 Sendeplätze, von denen Antenne Deutschland einige zur Aussendung von sechs eigenen Absolut Radio Programmen (Absolut Bella, Absolut Germany, Absolut Hot, Absolut Oldie Classics, Absolut Relax und Absolut Top) nutzt und die übrigen Plätze an andere Sender vermietet. Antenne Deutschland ist damit eines der größten und reichweitenstärksten Radiounternehmen Deutschlands. Der Programmbetrieb und die modernen Studios befinden sich in Garching bei München. Über die ad.audio GmbH, einem Joint Venture zwischen Antenne Deutschland und dem Außenwerber Ströer, bietet Antenne Deutschland zudem innovative Vermarktungsmöglichkeiten, die Radio, Online und Out of Home miteinander verbinden.

