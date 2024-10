Felix Kovac wird ab 01.01.2025 neuer Vorstand der Klassik Radio AG

(Augsburg) Der Aufsichtsrat der Klassik Radio AG beruft Felix Kovac zum neuen Vorstand. Der gebürtige Augsburger, der bereits von 1999 bis 2000 als Programmdirektor bei Klassik Radio in Hamburg tätig war und zuletzt die Position des Geschäftsführers bei der Antenne Bayern Group innehatte, wird seine neue Position zum 1. Januar 2025 antreten.

Seit 2019 leitete Felix Kovac die Antenne Bayern Group und trug entscheidend zu deren Entwicklung und Erfolg bei. Unter seiner Führung konnte das Unternehmen seine führende Position im deutschen privaten Radiomarkt weiter festigen. Besonders hervorzuheben sind seine Impulse zur digitalen Transformation ihrer Rundfunkangebote und die Expansion in neue Märkte.

„Die Möglichkeit, bei der Klassik Radio AG als Vorstand zu wirken, ist für mich eine spannende neue Herausforderung und eine wunderbare Chance, meine Erfahrungen in einem neuen Umfeld in meiner Heimatstadt Augsburg einzubringen“, so Felix Kovac. „Ich freue mich darauf, das Unternehmen in seiner Entwicklung weiter voranzutreiben und gemeinsam mit meinen neuen Kollegen die sehr gute Performance des Unternehmens weiter zu verbessern.“

Ulrich R.J. Kubak, Vorstandsvorsitzender und Gründer der Klassik Radio AG, äußert sich positiv über die Rückkehr von Felix Kovac: „Wir sind überzeugt, dass Felix Kovac mit seiner umfassenden Expertise und seiner bewährten Führungskompetenz eine Bereicherung für unser Unternehmen sein wird. Sein Profil passt perfekt zu unserer strategischen Ausrichtung, und ich persönlich freue mich sehr auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit. Mit Felix Kovac und Tina Jäger im Vorstand sind wir nun komplett und optimal für unsere ambitionierten Wachstumspläne aufgestellt“

Prof. Dr. Dorothee Hallerbach, Aufsichtsratsvorsitzende der Klassik Radio AG, kommentiert: „Es ist eine besondere Freude, Felix Kovac wieder in unserem Team begrüßen zu dürfen. Sein Comeback bei Klassik Radio ist nicht nur eine Rückkehr zu seinen Wurzeln, sondern auch ein bedeutender Schritt für die Zukunft unseres Unternehmens. Wir sind gespannt auf die Impulse, die er aus seinen umfangreichen Erfahrungen in der Branche einbringen wird.“

Über Klassik Radio

Klassik Radio ist Deutschlands meistverbreitetes Privatradio mit einer konsequenten 360° Digitalausrichtung. Das börsennotierte Medienhaus betreibt einen der erfolgreichsten Klassik-Sender weltweit, veranstaltet eigene Konzert-Tourneen, verfügt über eigene Shops und mit Klassik Radio Select über einen eigenen Streamingdienst. In Deutschland erreicht Klassik Radio durch sein einzigartiges Programm aus klassischer Musik, New Classics und Filmmusik knapp sechs Millionen Hörer und ist auch in Österreich und der deutschsprachigen Schweiz digital über DAB+ bundesweit empfangbar. Seit 2021 betreibt das Unternehmen mit Beats Radio einen bundesweiten Radiosender für Lounge- und House Musik mit internationaler Ausrichtung. Die Klassik Radio AG ist die einzige börsennotierte Radiogesellschaft in Deutschland. Die Aktie wird im Regulierten Markt (General Standard) in Frankfurt unter der ISIN DE0007857476 und dem WKZ KA8 gehandelt.

