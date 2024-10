BLM stimmt bundesweit erstem KI-Radio zu – Absolut Radio AI – von Künstlicher Intelligenz moderiert, durch Menschen verantwortet

(München) Der Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) hat in seiner heutigen Sitzung zugestimmt, dass Antenne Deutschland GmbH & Co. KG das Angebot Absolut Radio AI verbreitet. Es handelt sich um den ersten Fall einer Zustimmung zu einem bundesweit ausgerichteten, von Künstlicher Intelligenz (KI) gestalteten und moderierten Radiosenders überhaupt. Die Landeszentrale ist zuständig, da die Antenne Deutschland in Garching bei München sitzt. Die Genehmigung steht noch unter dem Vorbehalt der zustimmenden Entscheidung der Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK).

Dr. Thorsten Schmiege, Präsident der BLM: „Die BLM hat das Angebot intensiv geprüft und sich die Entscheidung im Hinblick auf die Einhaltung medienrechtlicher Vorgaben nicht leichtgemacht. Der Medienrat betritt damit Neuland, da es bislang keine vergleichbare Befassung gegeben hat – in und außerhalb Deutschlands. Ausschlaggebend für die Zustimmung von Absolut Radio AI waren Transparenz und Kennzeichnung beim Einsatz von KI sowie die Kontrolle durch die Redaktion. Grundsätzlich war und ist es der BLM ein großes Anliegen, dass Medienunternehmen in der Praxis die Potenziale Künstlicher Intelligenz erproben. Absolut Radio AI geht hier als Pionier voran und ist sich dabei seiner menschlichen Verantwortung im Umgang mit KI sehr bewusst.“

„kAI“, eine künstliche Intelligenz, moderiert 24 Stunden täglich das Programm. Seit August 2024 wird er von der Moderatorin „AIleen“ unterstützt, einer KI mit einer weiblichen Stimme. Der Slogan „Absolut Radio AI – hier moderiert Künstliche Intelligenz“ wird deutlich hörbar ausgestrahlt. Der Sender wird seit Ende August 2023 regional über DAB+ im Raum Braunschweig verbreitet und ist seit Sendestart auch als Livestream bundesweit im Internet verfügbar.

zur Pressemeldung