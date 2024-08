Bundesweite Zulassung für Hörfunkprogramm „Antenne Schlager“

(Hannover) Die Niedersächsische Landesmedienanstalt (NLM) hat auf Beschluss der Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) der Antenne Niedersachsen GmbH & Co. KG die unbefristete Zulassung zur Veranstaltung und Verbreitung des bundesweit ausgerichteten Hörfunkspartenprogramms „Antenne Schlager“ erteilt. Seit Mitte Juli 2023 wird bereits die niedersächsische Variante von „Antenne Schlager“ via DAB+ in Niedersachsen verbreitet. Auch das nun zugelassene bundesweit ausgerichtete Programm soll nach Angaben der Veranstalterin über DAB+ empfangbar sein und per Livestream auf www.antenne-schlager.de und externen Webseiten sowie via App abgerufen werden können.

„Antenne Schlager“ ist ein 24-stündiges Unterhaltungsspartenprogramm mit dem Musik-Schwerpunkt Schlager. Neben Informationen aus der Musikwelt und Lifestyle-Themen soll das Programm auch Nachrichtenausgaben enthalten.

zur Pressemeldung