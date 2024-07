STAR FM MAXIMUM ROCK jetzt auch in Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Bremen

(Berlin/Nürnberg) Die STAR FM Rockradio Familie wird immer größer! Nach Berlin, Brandenburg, Franken, Sachsen und Nordrhein-Westfalen senden wir nun auch im Norden unseres Landes via DAB+ . Herzlich willkommen an alle MAXIMUM ROCKER in Hamburg, Niedersachsen, Bremen und Schleswig-Holstein! Endlich hörst du uns auch in bester Klangqualität in deinem Radio, ob zu Hause, im Auto oder unterwegs:

Hamburg und Umland: 12C Schleswig-Holstein | Kiel/Mittelholstein 5A Schleswig-Holstein | Lübeck/Ostholstein 9D Niedersachsen | Raum Braunschweig 11B Niedersachsen | Raum Hannover 8C Bremen 6A

Einfach Suchlauf starten und dann findest du uns unter „S“ wie „STAR FM“. Speichere uns am besten gleich als Favoriten, um uns jederzeit ganz schnell einschalten zu können. Also, mach’s dir einfach und spare dir das lange Suchen nach deiner Dosis MAXIMUM ROCK.

WIR SIND DEIN NEUES HOME OF ROCK IN DEINEM DAB+ RADIO – NUN AUCH IM NORDEN!

Endlich jetzt auch in jedem DAB+ Radio in Hamburg, Niedersachsen, Bremen und Schleswig-Holstein: STAR FM MAXIMUM ROCK!

Wir sind stolz, unsere Leidenschaft für gute Rockmusik mit dir zu teilen. Wir spielen für dich viele aktuelle, frische, neue und auch bisher unbekannte Rocksongs gemixt mit den unsterblichen Rocklegenden. Der Sound wird kuratiert und mit Leidenschaft präsentiert von unserer STAR FM Rock Crew am Mikrofon und interaktiv mitbestimmt von der großen Rock-Community deutschlandweit, z.B. via STAR FM App bei den STAR FM New Rock Hörer Charts. Dazu gibt es tägliche Rocknews, exklusive Band-Interviews, Gamingnews, viele Interaktionen, viel Spaß und bald jede Menge Freitickets.

zur Meldung