ANTENNE BAYERN erweitert Geschäftsführung: Guy Fränkel tritt an die Seite von Felix Kovac

(Ismaning) Heute wurde die Geschäftsführung der ANTENNE BAYERN GROUP, einem der führenden Radio- und Audiounternehmen in Deutschland, erweitert. Guy Fränkel, bisher bereits erfolgreicher Geschäftsführer von ROCK ANTENNE, wird neben Felix Kovac als weiterer Geschäftsführer die strategische Ausrichtung und die weitere Entwicklung der Sendergruppe mitverantworten. Dies hat die Gesellschafterversammlung des Unternehmens mit Sitz in Ismaning bei München beschlossen.

In seiner neuen Rolle wird Fränkel insbesondere die Content-Aktivitäten aller Marken der ANTENNE BAYERN GROUP leiten und das Unternehmen zusammen mit Felix Kovac beim Ausbau der Markenwelt und der digitalen Transformation steuern. Guy Fränkel bleibt weiterhin Geschäftsführer des ROCK ANTENNE-Networks.

Felix Kovac, Geschäftsführer der ANTENNE BAYERN GROUP: „Ich freue mich außerordentlich, dass Guy Fränkel nun Teil der Geschäftsführung wird. Seine Expertise und seine Vorstellungen für die Zukunft von Radio und Audio sind ein großer Gewinn für unser Unternehmen.“

Guy Fränkel sagt: „Es ist eine spannende Herausforderung, die ich mit viel Engagement und Leidenschaft angehen werde. Die ANTENNE BAYERN GROUP hat eine beeindruckende Entwicklung genommen, und ich bin stolz darauf, nun noch intensiver an der Gestaltung unserer Zukunft mitwirken zu dürfen. Ich danke den Gesellschaftern für das in mich gesetzte Vertrauen.“

Michael Tenbusch, der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung, betont die strategische Bedeutung dieser Personalentscheidung: „Mit Guy Fränkel gewinnen wir eine Führungspersönlichkeit, die nicht nur die Radiolandschaft hervorragend kennt, sondern auch die digitale Transformation unserer Branche aktiv mitgestaltet. Seine Ernennung ist ein klares Signal, dass die ANTENNE BAYERN GROUP die Radio- und Audiowelt in Bayern und Deutschland aktiv weiterentwickeln will. Die Gesellschafter blicken mit Zuversicht in die Zukunft und sind überzeugt, dass die erweiterte Geschäftsführung die Herausforderungen des Marktes mit Innovationskraft und Kreativität annehmen wird.“

