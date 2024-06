RADIO GÖD – DER MUSIKSENDER ab 21. Juni 2024 auch über DAB+ in Österreich empfangbar!

(Wien) Die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) freut sich bekannt zu geben, dass RADIO GÖD – DER MUSIKSENDER ab 21. Juni 2024 österreichweit empfangbar sein wird. Mit dieser Erweiterung des Sendegebiets ermöglicht Radio GÖD seinen Hörerinnen und Hörern ein störungsfreies Klangerlebnis über DAB+. Der Radiosender überzeugt durch sein einzigartiges Musikprogramm der 60er-, 70er- und 80er-Jahre und ist garantiert werbefrei.

GÖD-Vorsitzender Eckehard Quin sieht in Radio GÖD auch einen wichtigen Informationskanal: „Wir sind stolz darauf, unseren Hörerinnen und Hörern ein einzigartiges Musik- und Informationsangebot über DAB+ bieten zu können. Dies ist ein großer Schritt, um noch mehr Menschen zu erreichen und sie bei Bedarf über wichtige Themen des Öffentlichen Dienstes zu informieren. Bei wichtigen Ereignissen in der GÖD, wie Gehaltsverhandlungen, informieren wir direkt und zeitnah in unserem Radiosender.“

Einzigartiges Programm und multimediale Inhalte

Musikalisch bietet RADIO GÖD – DER MUSIKSENDER ein einzigartiges Programm: Die besten Pop- und Rockklassiker aus den 60er, 70er und 80er Jahren. Darüber hinaus werden über DAB+ nicht nur Audiosignale, sondern auch Texte, Bilder und interaktive Elemente übertragen.

Programmdirektor Bernd Sebor hat bereits erfolgreiche Radios wie Antenne Steiermark, 88.6 der Musiksender und Kronehit gegründet. Radio GÖD Der Musiksender ist für ihn jedoch ein Herzensprojekt: „Radio GÖD Der Musiksender ist eine echte Bereicherung für den österreichischen Radiomarkt. Wir spielen einfach nur Musik aus den 60ern, 70ern und 80ern – ein echter Musiksender mit vielen Songs, die man schon ewig nicht mehr gehört hat. Und das garantiert werbefrei! Ideal für Arbeit, Auto und Zuhause.“

Programmhighlights:

Die „Radio GÖD Zeitreise“: Täglich um 9 Uhr gibt es die Kult-Hits aus den Roaring 60s, um 12 Uhr die wilden 70er und um 15 Uhr die coolen 80er Jahre.

Der „Radio GÖD Rockklassiker um halb“: Jeweils zur halben Stunde präsentieren wir zeitlose Rockklassiker.

„Radio GÖD Doppelgold“: Um .45 Uhr spielen wir zwei echte Meilensteine der Pop- und Rockgeschichte.

Informativ und aktuell rund um den Öffentlichen Dienst

RADIO GÖD – DER MUSIKSENDER dient im Anlassfall auch als ein wichtiger Informationskanal zu Themen rund um den Öffentlichen Dienst. Dazu gehören Informationen zu Verhandlungen im Dienst-, Besoldungs-, Kollektivvertrags-, Vertragsbediensteten- und Pensionsrecht.

