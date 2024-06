ma 2024 IP Audio II: Absolut Radio wächst weiterhin überdurchschnittlich und erreicht Rekordwerte in der Online Audio Nutzung

(München) Laut der gestern veröffentlichten ma 2024 IP Audio II verzeichnet die Absolut Radio Sendergruppe mit 11 Prozent ein deutlich überdurchschnittliches Wachstum.

Mit insgesamt 5,32 Millionen Sessions pro Monat sind die Sender der Absolut Radio Familie deutlich gewachsen. Sieger der Absolut Senderfamilie sind Absolut 80er und Absolut Rock. Diese Sender verzeichnen jeweils ein Wachstum von 26 Prozent sowie 28 Prozent. Mit einer Hördauer von rund einer Stunde und 37 Minuten weisen die Absolut Radio Sender eine starke Hörerbindung auf.

ad.audio, der hauseigene Vermarkter der Antenne Deutschland, kann mit über 10 Prozent das stärkste Wachstum unter den deutschen Vermarktern vorweisen.

„Das anhaltend starke Wachstum der Absolut Radio Sendergruppe bestätigt weiterhin unsere digital geprägte Gesamtstrategie sowie unser Bekenntnis, einfach anders zu sein und auch mal mit etablierten Radio Regeln zu brechen“, äußert sich CEO Mirko Drenger. „Unser Team leistet hier den entscheidenden Beitrag mit einer Mischung aus Mindset und Freude am Beschreiten neuer Wege“, ergänzt Tina Zacher, Programmleiterin von Absolut Radio.

Über Antenne Deutschland

Antenne Deutschland ist Betreiberin des sogenannten 2. Bundesmux, einer Plattform für die bundesweite Distribution von Radiosendern über DAB+. Diese Plattform bietet insgesamt 16 Sendeplätze, von denen Antenne Deutschland einige zur Aussendung von sechs eigenen Absolut Radio Programmen (Absolut Bella, Absolut Germany, Absolut Hot, Absolut Oldie Classics, Absolut Relax und Absolut Top) nutzt und die übrigen Plätze an andere Sender vermietet. Antenne Deutschland ist damit eines der größten und reichweitenstärksten Radiounternehmen Deutschlands. Der Programmbetrieb und die modernen Studios befinden sich in Garching bei München.

Über die ad.audio GmbH, einem Joint Venture zwischen Antenne Deutschland und dem Außenwerber Ströer, bietet Antenne Deutschland zudem innovative Vermarktungsmöglichkeiten, die Radio, Online und Out of Home miteinander verbinden.

