ROCK ANTENNE Österreich steigert Reichweite auf 102.000 Hörerinnen und Hörer*

(Ismaning) Die neuesten Zahlen des österreichischen Radiotests sind ein klarer Beleg für die wachsende Beliebtheit von ROCK ANTENNE Österreich. Mit einem beeindruckenden Anstieg von 92,5 % in der Tagesreichweite von Montag bis Sonntag in der Zielgruppe 10+* im Vorjahresvergleich setzt das Rockradio-Network seinen Erfolgskurs fort.

Als Teil des erfolgreichen ROCK ANTENNE-Networks festigt ROCK ANTENNE Österreich zunehmend den Status als kraftvolle Audio-Brand im österreichischen Radiomarkt. Im Vergleich zum letzten Halbjahr steigert das Rockradio die Tagesreichweite von Montag bis Sonntag um 21,4 % auf 102.000 Hörerinnen und Hörer in der Zielgruppe 10+**. In der werberelevanten Zielgruppe 14-49 legt die Radio Station um 57,5 % im Jahresvergleich zu und erreicht montags bis sonntags 74.000 Hörerinnen und Hörer am Tag***.

Guy Fränkel, Geschäftsführer des ROCK ANTENNE-Networks, äußert sich stolz über die Entwicklung: „Wow, was für ein Jahr! Die Radiotest-Ergebnisse sind der Hammer und zeigen, wie sehr ihr Rocker da draußen uns liebt. Wir sind hin und weg von der Begeisterung und dem Support, den wir von euch bekommen. Rock on und ein riesiges Dankeschön an alle unsere Hörerinnen und Hörer!“

„Das ist alles erst der Anfang! Der jüngste Radiotest zeigt unsere rasante Reichweiten-Entwicklung in gesamt Österreich allein im letzten Jahr. Ich bin unglaublich stolz auf unser engagiertes Team und zutiefst dankbar für das Vertrauen unserer Partner, die unseren Weg bestätigen“, ergänzt Niki Fuchs, Station-Managerin ROCK ANTENNE Österreich.

