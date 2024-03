Familienfrieden im Funkhaus Ortenau wieder hergestellt

(Offenburg) Bis heute war das Verhältnis zu Tante Emma (Kosename für ma Audio 2024 I) nachhaltig gestört. Statt etwas mitzubringen, hatte sie in den vergangenen Betrachtungszeiträumen der MA immer etwas mitgenommen. Ihre beim Familientreffen im Sommer 2023 auf dem Klavier interpretierte Version von „Im tiefen Quotental der Moldau“ ließ am Ende viele Wünsche offen. Nun legt HITRADIO OHR über 26% zu, Schwarzwaldradio sogar um über 55%. „Dieses Geschenk nehmen wir gerne an“, freut sich Funkhaus-Geschäftsführer Markus Knoll: „Lieber ´ne Tante, die was mitbringt als eine, die Klavier spielt. Gerne treffen wir uns mit ihr im Juli wieder“.

Das gute Abschneiden traf die Funkhaus-Crew völlig unvorbereitet. Bis auf eine halbe Flasche eingetrockneten Eierlikör gibt der auf einen Abtauvorgang wartende Redaktionskühlschrank heute nichts her. Aber hier will man in den kommenden Tagen nachsteuern. Dann bekommt Rainer Nitschke auch den Goldenen Popschutz am Bande: Für die mit 132% größte Reichweitensteigerung an einem Sonntag bei Schwarzwaldradio. Für den neuen Mann am Morgen bei HITRADIO OHR, Sven Stefani, kommt die Reichweitensteigerung zur Unzeit: „ICH wollte doch die Quote nach oben ziehen! Kann man sich in diesem Laden bitte mal besser abstimmen?“

Bereits vor einigen Wochen hat man sich im Funkhaus trotz leerer Kassen dazu entschieden bei HITRADIO OHR ab Anfang April ein neues Soundpaket an den Start zu bringen, obwohl das alte erst zwanzig Jahre alt ist. „So eine Verschwendung kann ich eigentlich nicht gutheißen“, ärgert sich Chefbuchhalter Martin Braun. „Aber am Ende ist es ja nicht meine Kohle!“. Für die vielen neuen Hörerinnen und Hörer soll jetzt ganz schnell ein Anbau am Funkhaus entstehen. 500 von ihnen fahren demnächst zum Pistengaudi-Saisonabschluss nach Galtür. Tante Emma ist nicht dabei. Sie passt auf die neuen Quoten auf. Besser so!

zur Pressemeldung