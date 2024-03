Bestwerte für Deutschlandfunk Nova: Weitester Hörerkreis steigt auf 1,57 Millionen Hörerinnen und Hörer

(Köln / Berlin) Mit einer Zahl von 1,57 Millionen Hörerinnen und Hörern im Weitesten Hörerkreis gehört Deutschlandfunk Nova zu den großen Gewinnern im deutschen Radiomarkt. Das geht aus den Vergleichszahlen der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) hervor. In der heute veröffentlichten Reichweitenstudie ma Audio 2024 I kommt das junge Programm von Deutschlandradio auf mittlerweile 165.000 tägliche Hörerinnen und Hörer (MA 2023 II: 135.000). Im Weitesten Hörerkreis ermittelte die MA 2023 II im letzten Jahr 1,33 Millionen Hörerinnen und Hörer. Auch in der Kategorie “Bekanntheit” erreicht Deutschlandfunk Nova neue Bestwerte.

Insgesamt bleibt die Audio-Nutzung in Deutschland auf einem sehr hohen Niveau, auch die Nutzungszahlen für lineares Radio sind im Ganzen weitgehend unverändert. Viele der sogenannten „gehobenen Programme“ verzeichnen der agma zufolge leichte Rückgänge. Der Deutschlandfunk liegt dabei weitgehend stabil bei 2,23 Millionen täglichen Hörerinnen und Hörern (MA Audio 2023 II: 2,27 Mio.). Er bleibt damit weiterhin das erfolgreichste Informationsprogramm in Deutschland. Deutschlandfunk Kultur kommt nach dem Rekordwert der letzten MA (0,64 Mio.) nunmehr auf 0,58 Millionen Hörerinnen und Hörer in der Tagesreichweite.

Deutschlandradio-Intendant Stefan Raue: „In Zeiten, in denen oft eine zunehmende Nachrichtenmüdigkeit diagnostiziert wird, bedeuten die aktuellen Zahlen der Media Analyse für uns Anerkennung und zugleich Verantwortung. Anspruchsvolle Berichterstattung, Einordnung und Hintergrund sind gefragt wie selten zuvor. Unsere Programme haben mit ihrer klaren Profilierung einen festen Platz als Begleiter und Informationsanker im Alltag von Millionen Menschen in Deutschland. Wir sind der bundesweite und in den Ländern fest verankerte Debattenraum für die wichtigen Themen unserer Zeit.“

Deutschlandradio-Programmdirektorin Jona Teichmann: „Ich freue mich sehr über das Rekordergebnis für Deutschlandfunk Nova. Das ist ein schönes Kompliment der Hörerinnen und Nutzer an unser Team! Deutschlandfunk Nova steht nie still, bietet immer wieder Neues. Aber eines bleibt beständig: Wie kein anderes junges Programm schafft es Deutschlandfunk Nova, anspruchsvolle Wissensthemen verständlich zu vermitteln und hilft den Hörerinnen und Hörern, unsere komplexe Welt ein wenig besser zu verstehen.“

Über die MA Audio

Die Media Analyse Audio (ma Audio) wird zweimal jährlich im März und Juli von der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma) zur Verfügung gestellt. Sie liefert auf Basis einer bundesweiten Befragung von rund 67.000 Personen ab 14 Jahren, der ma IP Audio und einer Online-Tagebuchstudie konvergente Daten zur Hörfunknutzung in Deutschland. Die Feldzeit der ma 2024 Audio I beinhaltet Daten aus dem Zeitraum von Dezember 2022 bis Dezember 2023.

