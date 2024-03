Absolut Radio ist laut ma 2024 Audio I weiterhin eine der am stärksten wachsenden Sendergruppen Deutschlands

(Garching bei München) In der heute veröffentlichten ma 2024 Audio I wurde von der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) bekanntgegeben, dass die DAB+ Programme der nationalen Absolut Radio Senderfamilie zum wiederholten Male mit das stärkste Wachstum in ganz Deutschland erreichen, insbesondere in der für die Vermarktung wichtigen Altersgruppe der 14 bis 49-Jährigen.

Bei den Hörern in der Durchschnittsstunde erreicht Absolut Radio ein Wachstum von 18 Prozent und gehört damit bei den deutschlandweiten Programmen eindeutig zu den Siegern der Markterhebung. So festigen die Absolut Radio Sender ihre Stellung im Radiomarkt, indem sie sich in jeder Kategorie durchsetzen und ihre Reichweite deutlich ausbauen. Insbesondere zeichnet sich ein signifikanter Anstieg in der für die Vermarktung wichtigen Altersgruppe der 14 bis 49-Jährigen ab, mit einem Zuwachs von 22 Prozent der Reichweite. Im Bereich des Weitesten Hörerkreises verzeichnen die Sender einen Zugewinn von 10 Prozent.

„Wir gehen häufig mit unseren Sendern bewusst für Radio ungewöhnliche Wege, probieren viel aus und realisieren auch mal sogenannte Radio-No-Gos“, sagt Mirko Drenger, CEO von Antenne Deutschland. „Die neuen Zahlen zeigen uns, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind, neue und frische Zielgruppen zu erreichen. Zudem scheint unser Programm diese Zielgruppen auch dauerhaft zu Hörern zu machen“, so Mirko Drenger weiter.

Mit der aktuellen Messung hat der hauseigene Vermarkter von Antenne Deutschland, die ad.audio GmbH, Grund zur Freude: Der nationalen DAB+ ad.audio Kombi ist es gelungen, die Hörerzahlen in der Durchschnittsstunde um 12 Prozent auf 603 000 Hörer zu steigern sowie den Weitesten Hörerkreis auf über 10 Millionen Hörer.

Über Antenne Deutschland

Antenne Deutschland ist Betreiberin des sogenannten 2. Bundesmux, einer Plattform für die bundesweite Distribution von Radiosendern über DAB+. Diese Plattform bietet insgesamt 16 Sendeplätze, von denen Antenne Deutschland einige zur Aussendung von sechs eigenen Absolut Radio Programmen (Absolut Bella, Absolut Germany, Absolut Hot, Absolut Oldie Classics, Absolut Relax und Absolut Top) nutzt und die übrigen Plätze an andere Sender vermietet. Antenne Deutschland ist damit eines der größten und reichweitenstärksten Radiounternehmen Deutschlands. Der Programmbetrieb und die modernen Studios befinden sich in Garching bei München. Über die ad.audio GmbH, einem Joint Venture zwischen Antenne Deutschland und dem Außenwerber Ströer, bietet Antenne Deutschland zudem innovative Vermarktungsmöglichkeiten, die Radio, Online und Out of Home miteinander verbinden.

