Mehr Hörfunk-Vielfalt für Österreich mit DAB+ Digitalradio: Zulassungen der KommAustria für nationalen und regionalen Ausbau

(Wien) Die Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) erteilt dem österreichischen Sendernetzbetreiber ORS comm GmbH & Co KG (ORS) insgesamt sechs Zulassungen für den Aufbau und Betrieb einer bundesweiten, sogenannten Multiplex-Plattform sowie für fünf weitere, regionale Multiplexe zur Übertragung von in Summe 28 DAB+ Digitalradio-Programmen. Damit steigt das Gesamtangebot aus bereits bestehenden und künftigen DAB+ Programmen in Österreich auf 58 Sender.

„Hinter den Zulassungsanträgen der ORS stehen eine Reihe bereits etablierter, aber auch neuer Radio-Veranstalter:innen, deren Programme künftig von der ORS als Aggregatorin verbreitet werden. Einige Programme sind simultan auch auf UKW vorhanden, in vielen Fällen handelt es sich aber um gänzlich neue Hörfunkfunkangebote“, so Mag. Michael Ogris, Vorsitzender der Medienbehörde KommAustria. „Wir setzen damit unseren gesetzlichen Auftrag fort, den digitalen Rundfunk weiterzuentwickeln und mit Hilfe der Digitalisierung die demokratiepolitisch wertvolle Medien- und Meinungsvielfalt hierzulande zu fördern.“

Mit den Zulassungen kann die ORS ab Ende Juni 2024 ein geplantes Programmbouquet von 14 DAB+ Radioprogrammen in einem bundesweiten Versorgungsgebiet mit einer Bevölkerungsreichweite von 79 % verbreiten. Ebenfalls ab Ende Juni, kann der Sendebetrieb in den fünf regionalen Versorgungsgebieten mit jeweils zwei bis fünf Programmen, in Summe weiteren 14 Programmen, starten. Dies sind „Niederösterreich und Nordburgenland“ (Reichweite ca. 3 Mio. Menschen), „Steiermark, Kärnten und Südburgenland“ (ca. 1,4 Mio.), „Salzburg und Oberösterreich“ (ca. 1,5 Mio.), „Tirol“ (ca. 380.000) und „Vorarlberg“ (ca. 250.000).

Wie UKW-Radio, ist auch das digitale DAB+ Radioangebot einfach über Antenne zu empfangen. Es ist rauschfrei und kann zusätzlich Bild- und Textinformationen enthalten, die auf Empfängern mit Display angezeigt werden. DAB+ Radiogeräte unterstützen auch UKW und sind in allen Preisklassen erhältlich.

„Die jährliche Studie unserer Geschäftsstelle RTR Medien zur Bekanntheit und Reichweite von DAB+ zeigt, dass schon ein Drittel der österreichischen Haushalte über mindestens ein DAB+ Empfangsgerät verfügt, am häufigsten in Form von Autoradios, die seit dem Jahr 2021 verpflichtend DAB+ empfangsbereit sein müssen“, erläutert Ogris den gegenwärtigen Verbreitungsgrad geeigneter Radiogeräte. „Das ist nur knapp sechs Jahre nach Start von DAB+ in Österreich und im Vergleich zu 70 Jahren UKW ein beachtliches Ergebnis“, so Ogris.

„Das DAB+ Übertragungsverfahren ist auch in Sachen Energieverbrauch ökologisch positiv zu bewerten“, hebt Ogris hervor. Unter einem Multiplexverfahren versteht man das Zusammenführen verschiedener Audio-, Video- oder Datensignale zu einem gemeinsamen Transportstrom. Im Fall von digitalem Hörfunk bedeutet dies die Zusammenführung mehrerer Radioprogramme und deren Übertragung auf nur einer Frequenz. Vom DAB+ tauglichen Empfangsgerät werden die einzelnen Programme anhand einer Codierung erkannt und so „wiederhergestellt“.

Die neue österreichweite, als „MUX III“ bezeichnete Plattform, wird das zweite bundesweite DAB+ Programmangebot. Bereits seit 2019 werden über die Plattform „MUX I“ 16 DAB+ Radioprogramme mit einer technischen Bevölkerungsreichweite von 84 % bundesweit ausgestrahlt, regional sind seit 2018 im Großraum Wien auf der Plattform „MUX II“ 14 DAB+ Radioprogramme zu empfangen. Zusammen mit den neuen Zulassungen, werden so künftig in Österreich insgesamt 58 DAB+ Radioprogramme zu empfangen sein.

Die sechs, noch nicht rechtskräftigen Zulassungsbescheide der KommAustria enthalten u.a. Details zu den künftigen Verbreitungsgebieten und den geplanten Programmen und sind auf der Website der RTR unter https://www.rtr.at/ZulassungenMUX2024 veröffentlicht.

Über KommAustria und RTR

Die Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) sorgt mit Regulierungs- und Verwaltungstätigkeiten für einen fairen Wettbewerb und für Vielfalt am österreichischen Medienmarkt für Radio, Fernsehen und vergleichbare Online-Mediendienste. Geschäftsstelle der KommAustria ist die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR). Die RTR ist eine Einrichtung des Bundes und in die zwei Fachbereiche Medien (RTR Medien) sowie Telekommunikation und Post (RTR.Telekom.Post) gegliedert.

