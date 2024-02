BR vergrößert DAB+ Netz in der Oberpfalz und in Oberfranken

(München) Der Bayerische Rundfunk sendet sein DAB+ Angebot ab 5. Februar von zwei neuen Standorten: Das Sendernetz wächst auf 87 DAB+ Standorte und der Empfang des digitalen Radioangebots verbessert sich weiter.

In der Oberpfalz, nahe der tschechischen Grenze, versorgt der Sender Geigant künftig die Gemeinden Waldmünchen, Schönthal und Rötz. Hier profitieren die Programme des Kanal 11D (ANTENNE BAYERN, Bayern 1 Niederbayern und Oberpfalz, Bayern 2 Süd, BAYERN 3, BR Klassik, BR24, B24live, BR Heimat, BR Schlager, PULS) und des Kanal 6C (Arabella Bayern, Bayern 1 Oberbayern, Bayern 1 Mainfranken, Bayern 1 Mittel- und Oberfranken, Bayern 1 Schwaben, BR Verkehr, egoFM, gong fm, Radio Charivari (lokale Varianten für Regensburg, Cham, Kelheim, Neumarkt i.d. Oberpfalz, Schwandorf), Radio Galaxy Amberg/Weiden, Radio Ramasuri, Radio TEDDY, ROCK ANTENNE).

Im Landkreis Forchheim in Oberfranken geht der neue DAB+ Standort Ebermannstadt für die Gemeinden Ebermannstadt, Forchheim, Kirchehrenbach, Leutenbach, Pretzfeld und Weilersbach in Betrieb. Hier profitieren die Programme des Kanal 11D (ANTENNE BAYERN, Bayern 1 Niederbayern und Oberpfalz, Bayern 2 Süd, BAYERN 3, BR Klassik, BR24, B24live, BR Heimat, BR Schlager, PULS) und des Kanal 10B (Arabella Bayern, Bayern 1 Mainfranken, Bayern 1 Mittel- und Oberfranken, Bayern 2 Nord, BR Verkehr, egoFM, extra radio, Radio Bamberg, Radio EINS, Radio Euroherz, Radio Galaxy Oberfranken, Radio Mainwelle, Radio Plassenburg, Radio TEDDY, ROCK ANTENNE).

Bayernweit vergrößert sich das DAB+ Sendernetz im Kanal 11D mit der Inbetriebnahme der neuen Sender auf 87 Standorte: Somit verfügen über 96,4 Prozent der Menschen in Bayern über Indoor-Empfang. Mobil, also im Auto sowie im Außenbereich, liegt der DAB+ Empfang bei 99,4 Prozent. Auf den Autobahnen in Bayern ist der Empfang von DAB+ überall möglich.

