„Das neue Radio Seefunk“ beendet Ausstrahlung im Kanal 8B

(München) Die befristete Lizenzierung für das Programm „Das neue Radio Seefunk“ im Kanal 8B endet planmäßig zum 31.12.2023. Das Angebot ist ein von der Medienanstalt für Baden-Württemberg (LfK) genehmigtes lokales Hörfunkprogramm, das in den Gebieten Lörrach, Waldshut-Tiengen, Konstanz, Sigmaringen, Friedrichshafen und Ravensburg u. a. terrestrisch über UKW und DAB+ ausgestrahlt wird. In den Landkreisen Ravensburg und Bodenseekreis bestanden allerdings technische Versorgungsdefizite beim DAB+-Empfang die durch die temporäre Verbreitung des Programms über das bayerische DAB-Netz Allgäu-Donau-Iller ausgeglichen werden konnten. Durch die Erweiterung des landesweiten DAB-Netz OAS BW 11B durch die Standorte Pfänder und Blender konnten die Versorgungsdefizite in den Bereich der Landkreise Ravensburg und Bodenseekreis für Radio Seefunk inzwischen behoben werden.