TOP-Ausbildung in Bayern: Neun Sender erhalten Radiosiegel für eine gute Ausbildung

(Frankfurt / München) Höhepunkt des 7. RadioNetzwerkTags in Frankfurt am Main war die Verleihung der Radiosiegel: Gleich neun bayerische Radiostationen wurden mit dem Radiosiegel ausgezeichnet. Deutschlandweit waren es 38 Sender, die für eine gute und crossmediale Ausbildung das Siegel bekamen. Zuvor waren die aktuellen Trends in der Radiolandschaft in praxisnahen Workshops und Case-Studies diskutiert worden.

Dr. Thorsten Schmiege, der Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM), lobte die prämierten Ausbildungsschmieden: „Radio entwickelt sich kontinuierlich weiter. Es ist längst zu einem crossmedialen Medium geworden, das für gute Audioinhalte und Personality steht. Die Sender vermitteln den Volontärinnen und Volontären diesen Spirit und vor allem das professionelle Handwerkszeug dafür. Deshalb können sie zu Recht stolz sein auf das Radiosiegel.“

Zu den Kriterien für die Vergabe des Siegels durch die fachkundige Jury gehören u.a.: eine umfassende und crossmediale Ausbildung, ein Ausbildungsplan und ein faires und angemessenes Volontärsgehalt. Die Volontärinnen und Volontäre schlagen ihren Sender selbst für das Siegel vor.

Die bayerischen Radiosiegel-Träger in 2023 sind: 95.5 Charivari (München), Absolut Radio (Garching), die BLR (Garching), Hit Radio N1 (Nürnberg), Hitradio rt1 (Augsburg), max neo – Ein Angebot der Mediaschool Bayern (Nürnberg), Radio 8 (Ansbach), Radio Arabella (München), Radio Gong 96.3 (München). Hit Radio N1 aus Nürnberg wird bereits zum sechsten Mal mit dem Radiosiegel ausgezeichnet und auch Radio Arabella ist mit fünf Auszeichnungen vorne mit dabei. Als Belohnung darf jede prämierte Radiostation im kommenden Jahr eine Volontärin oder einen Volontär auf eine mehrtägige Medienexkursion nach Berlin schicken.

Die BLM fördert als Mitglied bereits seit zehn Jahren die “Initiative Radiosiegel”, die vom Gemein­schaftswerk der Publizistik (GEP) getragen wird. Für die Initiative, deren Sprecherin aktuell BLM-Referentin Marie-Luise Orendi ist, haben sich bundesweit Landesmedien­anstalten, Verbände, Institutionen und Ausbildungseinrichtungen zusammengeschlossen, um Impulse für eine professionelle, möglichst multimediale Ausbildung in privaten Radiostationen zu geben. Eine Videobotschaft aller Siegelträger von 2023 findet sich auf radiosiegel.de/.

