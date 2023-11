BR startet mit DAB+ am Standort Weigendorf

(München) Der Bayerische Rundfunk sendet seine Radioprogramme ab 22. November 2023 vom Senderstandort Weigendorf (Flurberg) in DAB+. Der Sender verbessert den digitalen Radioempfang damit insbesondere in den Gemeinden Etzelwang, Neukirchen (bei Sulzbach-Rosenberg), Pommelsbrunn und Weigendorf sowie in der näheren Umgebung.

Neben einer besseren Klangqualität bietet DAB+ eine deutlich größere Programmvielfalt als UKW. Über DAB+ sind zusätzlich die Volks- und Blasmusikwelle BR Heimat, das Schlagerradio BR Schlager und das junge BR-Programm PULS in hervorragender Audioqualität zu hören. Hinzu kommen der Ereigniskanal BR24live und BR Verkehr. Die beliebten und bekannten Radiowellen Bayern 1, Bayern 2, Bayern 3, BR-Klassik, BR24 sowie viele Regionalprogramme sind ebenfalls über DAB+ in exzellenter Digitalqualität empfangbar.

Zum Empfang der digitalen Programme benötigen Hörerinnen und Hörer ein DAB+ Radio. Die BR-Programme lassen sich mit einem automatischen Sendersuchlauf sehr einfach finden. Das bayernweite DAB+ Angebot (ANTENNE BAYERN, Bayern 1 Niederbayern und Oberpfalz, Bayern 2 Süd, BAYERN 3, BR Klassik, BR24, B24live, BR Heimat, BR Schlager, PULS) wird am Standort Weigendorf auf Kanal 11D gesendet, die Regionalprogramme (Arabella Bayern, Bayern 1 Oberbayern, Bayern 1 Mainfranken, Bayern 1 Mittel- und Oberfranken, Bayern 1 Schwaben, BR Verkehr, egoFM, gong fm, Radio Charivari (lokale Varianten für Regensburg, Cham, Kelheim, Neumarkt i.d. Oberpfalz, Schwandorf), Radio Galaxy Amberg/Weiden, Radio Ramasuri, Radio TEDDY, ROCK ANTENNE) auf Kanal 6C.

Bayernweit vergrößert sich das DAB+ Sendernetz im Kanal 11D mit der Inbetriebnahme des neuen Senders auf aktuell 85 Standorte: Damit verfügen 96,3 Prozent der Menschen in Bayern über Indoor-Empfang. Mobil, also im Auto sowie im Außenbereich, haben 99,3 Prozent DAB+ Empfang. Auf den Autobahnen in Bayern ist der Empfang von DAB+ überall möglich.

