THE WOLF jetzt auf DAB+

(Garbsen) Das Country-Radio The WOLF ist nun auch in den Landkreisen Bad Kreuznach, Mainz-Bingen, Rheingau und in Wiesbaden über DAB+ zu hören. Das meldet der Branchendienst radiowoche. Gesendet wird auf Kanal 12A über einen Standort bei Bad Kreuznach. Von dort wird seit mehreren ein lokales DAB+ Multiplex als Erprobungsbetrieb ausgestrahlt

Seit dem Sommer ist The WOLF bereits in Niedersachsen via DAB+ on air. Der Country-Sender ist ein Ableger des Deutschen Städtenetworks, das im Norden und in NRW mit seinem Rocksender Radio 21 und in Rheinland-Pfalz mit Rockland Radio aktiv ist.

Die Station definiert sich selber als: “Von den aktuellen Country-Songs bis zu den größten Legenden aller Zeiten – bei uns hört ihr rund um die Uhr New Country und eure Legenden. Das ist echtes Route 66-Feeling für Niedersachsen. Bei uns hört ihr sie alle: Luke Combs, Chris Stapleton, Jon Pardi, Cody Johnson, Tyler Childers, Brett Young, Brothers Osborne, Kelsea Ballerini, Old Dominion, Kip Moore und natürlich die Legenden Johnny Cash, George Strait, Willie Nelson und Jimmie Rodgers. Viel Spaß mit dem einzigen Countrysender im deutschen Radio!”

