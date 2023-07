Albrecht Digitalradios mit Senioren-Modus: Simple Bedienung und brillanter Klang stehen im Mittelpunkt

(Dreieich / Trittau) Für jeden Geschmack und für jeden Audio-Anspruch das passende Modell: Albrecht erweitert das Sortiment seiner erfolgreichen Digitalradios mit Senioren-Modus kontinuierlich und bietet derzeit neben dem kleinen mobilen Radio Albrecht DR 86 und dem DR 860 im Retro-Design auch größere Modelle mit dem DR 865 und dem neuen DR 870 CD an. Ab sofort ist zudem der DAB+ Adapter Albrecht DR 53 mit großem Display für die Stereoanlage zuhause mit Senioren-Modus erhältlich. Alle Modelle stellen stets die Grundfunktionen bei dem besonderen Bedienmodus in den Mittelpunkt und konzentrieren sich somit auf das Wesentliche: Brillanten Hörgenuss dank rauschfreiem Digitalradio-Empfang und einfache Anwendung. Der Wechsel von Sendern über die Tasten am Radio oder der Fernbedienung sowie die Lautstärkenregelung erfolgt immer ohne versehentliches Verstellen.

Technologisch auf dem aktuellen Stand und gleichzeitig ganz unkompliziert in der Bedienung: Mit den beiden Betriebsmodi Senior und Standard sind die Digitalradios für alle im Haushalt lebenden Personen geeignet. Denn im Standard-Modus können diverse Funktionen wie beispielsweise Sendersuchlauf, Senderliste oder Einstellungen bedient werden, um das Radio ganz einfach einzurichten und die vielfältigen Möglichkeiten auch beim Streamen vom Smartphone oder Tablet zu nutzen. Umgestellt auf den Senioren-Modus sind nur die wichtigsten Grundfunktionen verwendbar, die eine Fehlbedienung ausschließen.

Klein, leicht und überall mit dabei

Das Digitalradio Albrecht DR 86 verfügt über einen integrierten Akku und kann mobil überall mitgenommen werden. Damit können selbst im Garten oder auf der Terrasse, auf dem Campingplatz oder im Schwimmbad die Lieblingssender über DAB+ sowie UKW empfangen und gehört werden. Zudem funktioniert das Streamen von mobilen Geräten zum kleinen Digitalradio. Das DR 86 im schwarzen und robusten Gehäuse ist für 79,90 Euro erhältlich.

Einschalten und genießen

Der Bügelgriff, ein großer Drehknopf sowie eine farbige Ein/Aus-Taste auf der Vorderseite, jeweils in matter Aluminium-Optik, machen das DAB+ Radio DR 860 Senior zum dekorativen Blickfang im gesamten Wohnraum. Das 2,4 Zoll Farbdisplay zeigt Informationen zu Musiktiteln, Interpreten sowie Textmeldungen der gewählten Sender in großer und gut lesbarer Schrift an. Das bedienerfreundliche Digitalradio mit Mono-Lautsprecher im robusten Holz-Gehäuse ist für 139,00 Euro zu haben.

Klanglich und stilvoll perfekt

Mit dem DR 865 bietet Albrecht ein weiteres Digitalradio mit hilfreichen Funktionen speziell für Senioren an. Das solide Holzgehäuse unterstützt den 2 x 7 Watt starken Stereo-Sound und lässt auch im Verbund mit sauberem digitalem Klang für Musikenthusiasten keine Wünsche offen. Das Radio verfügt zudem über Wecker-, Snooze- und Sleeptimer-Funktionen. Sollen andere Personen im Raum nicht gestört werden, ist ein optionaler Kopfhöreranschluss integriert. Über die mitgelieferte Fernbedienung erfolgt die Radiosteuerung darüber hinaus auch bequem vom Sofa oder vom Esstisch aus. Verfügbar ist das Modell für 169,00 Euro.

Hoher Bedienkomfort und kraftvoller Stereoklang

Das DR 870 CD von Albrecht ist der neueste Zugang bei den Digitalradios mit optional anwendbarem Senioren-Modus. Neben rauschfreiem DAB+ und UKW-Empfang bietet das DR 870 CD auch einen integrierten CD-Spieler, der die eigene CD-Sammlung zu neuem Leben erweckt und dank der beiden starken 15 Watt Lautsprecher heute besser denn je klingen lässt. Streaming vom Smartphone ist mit dem Digitalradio ebenfalls möglich. Das DR 870 CD ist seit Anfang 2023 im Fachhandel sowie Online erhältlich für 259,00 Euro.

Zukunftssicherheit für jede Stereoanlage

Mit dem Modell DR 53 bietet Albrecht seinen ersten DAB+ Adapter für die heimische Stereoanlage mit Senioren-Modus an. Alle Grundfunktionen sind intuitiv über die Fernbedienung regelbar. Weitere Besonderheit: Mit dem außergewöhnlich großen 4 Zoll Farbdisplay können DAB-Slideshows, Senderlogos sowie Albumcover bequem und übersichtlich vom gemütlichen Sitzplatz im Wohnraum aus gesichtet werden. Der Adapter DR 53 ermöglicht kristallklaren Digitalradioempfang sowie Streaming vom Smartphone mit ID3-Unterstützung und ist zum Preis von 109,90 Euro zu bekommen.

