Medienrat passt Kapazitäten im DAB-Netz Ingolstadt an

(München) Der Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) hat in seiner Sitzung am 13. Juli 2023 beschlossen, die Kapazitäten im DAB-Netz Ingolstadt anzupassen: So werden die DAB-Kapazitäten der rt1.digital broadcast GmbH zur Verbreitung des Hörfunkangebots „rt1 in the mix“ von 72 auf 80 Capacity Units (CUs) erhöht. Die Kapazitäten werden von 1. Oktober 2023 bis 30. September 2025 vergeben.

Auf Antrag der Anbieterin ändert der Medienrat damit seinen Beschluss vom 25. Mai 2023 ab – zugunsten einer noch besseren Qualität und Kostenersparnis.

