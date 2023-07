Funkanalyse Bayern: ANTENNE BAYERN landesweiter Marktführer in werberelevanter Zielgruppe 14-49 – ROCK ANTENNE mit neuem Reichweitenrekord

(Ismaning) Mit einem Marktanteil von 14,5% ist ANTENNE BAYERN Marktführer in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen unter den landesweit ausgestrahlten Radioprogrammen in einem disruptiven Umfeld. Gleichzeitig wächst ROCK ANTENNE mit seinen bundes- und landesweiten Programmen um +16,7% auf 203.000 Hörer:innen in der Durchschnittsstunde (Mo. – Fr., gesamt). Dies zeigt die heute vorgestellte Funkanalyse Bayern (FAB).

ANTENNE BAYERN Chefredakteur Ralf Zinnow: „Mit unserer Programmstrategie richten wir uns klar auf die werberelevante Zielgruppe aus. Gleichzeitig erfordern die drastischen und kurzfristigen Veränderungen an Hörgewohnheiten, Radioprogramme kontinuierlich neu zu justieren. Mit unserem Update stellen wir als Programmleitungsteam ANTENNE BAYERN zukunftssicher als führendes Privatradio auf und freuen uns, dass wir bereits gegen den Markttrend die durchschnittliche Verweildauer unserer Hörer:innen steigern konnten. Zudem können wir die Marktführerschaft in allen drei Metropolregionen München, Nürnberg und Augsburg in der Zielgruppe 14-49 (Durchschnittsstunde) behaupten.“

„Erstmals durchbrechen wir die nächste Schallmauer mit 203.000 Hörer:innen pro Stunde“, freut sich ROCK ANTENNE-Geschäftsführer Guy Fränkel. „Mit ROCK ANTENNE Bayern sind wir nah dran an unserer Community, nicht nur in unseren Rock-Cities München und Augsburg mit UKW-Verbreitung, sondern auch landesweit via DAB+. Unser bayerisches und nationales Programm ergänzt sich gegenseitig. Wir sehen, dass immer mehr Menschen im Freistaat unser eigenes Programm aus und für Bayern kennen und hören.“

„Die Funkanalyse Bayern bestätigt deutlich den Wandel von klassischen Radioprogrammen zu einem vielfältigen, zunehmend digitalen Audio-Wettbewerb“, kommentiert Felix Kovac, CEO der ANTENNE BAYERN GROUP, die Ergebnisse der Funkanalyse Bayern. „Mehr Angebote, egal ob via DAB+ oder Online-Audio, buhlen um die Gunst der Menschen. In einem disruptiven Umfeld sind ANTENNE BAYERN und ROCK ANTENNE gemeinsam tragende Säulen des Privatradiomarktes. Insofern streben wir an, unsere Flotte weiter auszubauen, um mit unterschiedlichen Brands auf allen Wegen – dazu zählt auch weiterhin UKW als Radio-Standard – die Menschen zu erreichen. Dafür herzlichen Dank an unser Team, mit dem wir uns agil weiterentwickeln und den Audio-Wandel aktiv mitgestalten.“

ANTENNE BAYERN und ROCK ANTENNE können exklusiv bei dem Audio-Vermarkter SpotCom als „ANTENNE BAYERN Plus“-Kombination für landesweite Kampagnen gebucht werden, sodass beide Zielgruppen mit wenigen Überschneidungshörer:innen einfach erreicht werden können.

