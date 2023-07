kulthitRADIO in NRW spielt Display Ads für Kunden aus

(Nürnberg) Display Ads bieten eine neue Form der Werbung für Werbetreibende und deren Kampagnengestaltung. kulthitRADIO spielt diese bereits in Nordrhein-Westfalen auf den Displays im Auto und auf displayfähigen DAB+ Home-Geräten aus. Ab sofort haben Werbetreibende die Chance, ihre Audiokampagne auf kulthitRADIO mit Display Ads zu verstärken. Durch die DAB+ Technologie ist kulthitRADIO als erster landesweiter DAB+ Sendern in Nordrhein-Westfalen in der Lage, Bilder auf den Displays im Auto und auf displayfähigen DAB+ Home-Geräten auszuspielen. Eine rein auditive Werbekampagne wird durch eine visuelle Display-Werbung kampagnenbegleitend ergänzt. Durch diese Kombination kann die Aktivierungsleistung der Werbung signifikant gesteigert werden.

Weitere Informationen zu dieser neuen Werbeform und den Möglichkeiten der Kampagnengestaltung können über STUDIO GONG bezogen werden.

