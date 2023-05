Zwei neue DAB+-Programme für Ingolstadt – Medienrat vergibt Kapazitäten an „Gong 96.3 in Ingolstadt“ und „rt1 in the mix“

(München) Mehr Vielfalt für den Radiomarkt in Ingolstadt: „Gong 96.3 in Ingolstadt“, ein neues Hörfunkangebot der Radio Gong 2000 Programm­anbieter GmbH & Co. Hörfunk für München KG, bekommt den für Ingolstadt ausgeschriebenen DAB+-Programmplatz. Entsprechende Datenkapazitäten werden für zehn Jahre, befristet bis zum 30. Juni 2033, zugewiesen. Zudem erhält „rt1 in the mix“, ein Angebot der rt1.digital broadcast GmbH, bis zum 30. Juni 2025 eine Kapazität zur technischen Arrondierung zum Ausgleich eines technischen DAB-Versorgungsdefizites in benachbarten, intendierten Versorgungs­gebieten. Das hat der Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) heute entschieden.

„Gong 96.3 in Ingolstadt“ plant – auf Grundlage des Musikformats und des redaktionellen Programms von „Gong 96.3“ aus München – ein auf Ingolstadt angepasstes Angebot. So wird es zusätzliche lokale Inhalte für Ingolstadt und die Region sowie Verkehrsinformationen für Pendler im Programm geben. Das neue DAB-Programm richtet sich an die Zielgruppe der 25- bis 39-Jährigen.

Die Entscheidung für „rt1 in the mix“ traf der Medienrat, da das Programm nicht nur unter einem Versorgungsdefizit im Sendegebiet leidet, sondern auch mit seinem DJ-Mix den größten Vielfaltsgewinn verspricht.

BLM-Präsident Dr. Thorsten Schmiege: „DAB+ ist ein Booster für die Vielfalt – das machen die Vergabe-Entscheidungen des Medienrats mehr als deutlich: Ingolstadt bekommt zwei neue Programme für junge Hörerinnen und Hörer. Zwei neue Programme, die das Potenzial haben, neue Hörergruppen zu erschließen. Zwei neue Programme, die es ohne den digitalterrestrischen Verbreitungsweg DAB nicht geben würde.“

