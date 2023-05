Neue Radio-Frequenzen für Burgsinn

(München) Einwohner der Gemeinde Burgsinn im Sinngrund finden seit 3. Mai die fünf BR-Programme auf den UKW-Frequenzen vom Sender Kreuzberg. Am UKW-Radio lassen Sie sich die Programme mit einem Suchlauf neu einstellen. In der Region sind alle Programme sowie weitere Digitalprogramme mit einem DAB+ Radio und Antenne auch in glasklarer Klangqualität empfangbar.

Hintergrund ist die Stilllegung des lokalen UKW-Füllsenders in Burgsinn. Über die Frequenzen des Sender Kreuzberg lassen sich BAYERN 1, Bayern 2, BAYERN 3, BR-KLASSIK und BR24 in Burgsinn auch weiterhin auf UKW-Radiogeräten empfangen.

Zugleich ist die Region über die digitale, zukunftsweisende DAB+ Technologie sehr gut versorgt: Dies garantiert eine erheblich größere Programmvielfalt via Antenne, überall freien Empfang ohne Internet und beste Qualität ohne Rauschen. Es fallen keine Zusatzkosten an. Dementsprechend wird der ergänzende Betrieb des UKW-Füllsenders Burgsinn aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt.

So einfach gehts: Am DAB+ Radio die Antenne ausziehen, an den Strom anschließen und einen automatischen Sendersuchlauf starten. Anschließend das Lieblingsprogramm in der Programmliste auswählen und in glasklarer Qualität empfangen. Die BR Programme gibt es über die DAB+ Kanäle 10 A (Unterfranken) und 11D (Bayern).

Insgesamt lassen sich in der Region aktuell 24 Radioprogramme in Innenräumen und 37 Radioprogramme mobil und im Freien digital empfangen.

Mehr Informationen zum komfortablen DAB+-Empfang mit vielen neuen Programmen gibt es auch auf der Website www.dabplus.de.

Die betroffenen Haushalte werden auch im aktuellen Mitteilungsblatt der Sinngrundallianz (2023/17) über die Umstellung informiert. Der Frequenz-Umstieg und wie man die Programme weiter empfangen kann, sind darin erläutert.

Sollte Hilfe bei der Umstellung benötigt werden, ist die Technische Information des BR gerne dabei behilflich.

zur Meldung