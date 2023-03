Absolut Radio setzt sich erneut mit starkem Ergebnis bei der ma 2023 Audio I gegen den Markttrend durch

München, 29. März 2023 – In der Kategorie Weitester Hörerkreis kann die Absolut Radio Sendergruppe ein Wachstum von rund 13 Prozent erreichen und hat damit, relativ und in absoluten Zahlen, das viertstärkste Wachstum aller nationalen Angebote in Deutschland.

Die Absolut Radio Sendervielfalt erzielt wiederholt sehr positive Ergebnisse bei den Reichweitenergebnissen der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma), die heute Morgen veröffentlicht wurden. Wie auch in 2022 konnte sich die Absolut Radio Sendergruppe deutlich gegen den Wettbewerb und den allgemeinen Markttrend durchsetzen. Die Ergebnisse der ma Audio I beziehen sich auf Erhebungen, die in Q1 2022 und Q4 2022 durchgeführt wurden. Dabei wurde sowohl das Nutzungsverhalten des Publikums als auch die Bekanntheit der verschiedenen Sender erhoben.

Als Sieger der Erhebung gehen die Sender Absolut Bella und Absolut Germany hervor. Auch Absolut relax wächst weiter und hält seine Führungsposition in der Absolut Radio Sendergruppe.

“Im letzten Jahr waren wir bereits das am stärksten wachsende Radiounternehmen Deutschlands und auch in diesem Jahr konnten wir weiterwachsen. Besonders Absolut Germany ist als Newcomer Sender eine echte Bereicherung für unser Portfolio – die Zahlen zeigen, dass Deutschland auf diesen Sender gewartet hat und unser Mut belohnt wird,” so Mirko Drenger, Geschäftsführer der Antenne Deutschland.

Auch der hauseigene Vermarkter, die ad.audio GmbH, profitiert von den neuesten Marktzahlen und ist in dieser ma Audio der am stärksten wachsende Radiovermarkter Deutschlands. Damit ist ad.audio mittlerweile der drittgrößte nationale Radiovermarkter. Die buchbare nationale DAB+ Reichweite steigt in der relevanten Zielgruppe 14-49 um rund 7 Prozent. Geschäftsführer Crispin Henke dazu: “Damit bieten wir werbetreibenden Unternehmen die größte zusammenhängende nationale DAB+ Reichweite Deutschlands.”

