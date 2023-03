mabb schreibt mehrere Sendekapazitäten auf DAB+ und UKW-Frequenzen aus

(Berlin) In seiner Sitzung am 21. Februar 2023 hat der Medienrat der Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb) die Ausschreibung mehrerer Sendekapazitäten beschlossen.

Auf DAB+-Kanal 12D, der Berlin und Brandenburg versorgt, steht derzeit mindestens eine Kapazität zur Verfügung, welche nun ausgeschrieben wird. Zielgruppe für die Bewerbung sind private Hörfunkanbieter mit 24-Stunden-Sendeprogramm. Die Bewerbung hierfür ist bis zum 24. April 2023 möglich.

Gegenstand der UKW-Ausschreibung sind die Frequenzen 98,2 MHz mit Sendestandort in Berlin, 95,5 MHz in Eisenhüttenstadt, 105,9 MHz in Frankfurt (Oder) und 90,4 MHz in Guben. Die Zulassungen und Zuweisungen der UKW-Frequenzen, die bislang von Radio Paradiso genutzt wurden, laufen im November 2024 aus. Da die Zuweisungen bereits einmal verlängert wurden, müssen die Frequenzen gemäß dem Staatsvertrag über die Zusammenarbeit zwischen Berlin und Brandenburg im Bereich der Medien (MStV BE-BB) neu ausgeschrieben werden. Mit der frühzeitigen Ausschreibung ermöglicht der Medienrat der mabb Planungssicherheit für die Beteiligten. Die vier Frequenzen sollen erneut gebündelt vergeben werden. Die bisherige Inhaberin hat angekündigt, am Vergabeverfahren erneut teilzunehmen. Interessierte Veranstalter können sich bis zum 24. April 2023 bewerben.

Die vollständigen Ausschreibungen und weitere Informationen zu den Antragsanforderungen finden Interessierte auf der Webseite der mabb.

