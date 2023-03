(Berlin) Die Macher vom Großstadtradio in Berlin haben sich entschieden, ab 1. März ihr Programm nicht mehr über DAB+ (Kanal 12D) zu senden „…da dieser Empfangsweg in Berlin für uns als unabhängiger Sender noch nicht verbreitet genug ist.“ Das Großstadtradio setzt in Zukunft auf die Verbreitung über Online.

