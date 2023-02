Kein Scherz: DAB+ in Schleswig-Holstein ab 1. April 2023

(Hamburg) In Schleswig-Holstein beginnt der DAB+ Regelbetrieb für private Hörfunkprogramme am 1. April 2023. Das hat die Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein (MA HSH) bekannt gegeben. Ab April werden je nach Region 12 bis 16 private Hörfunkprogramme verbreitet. Die meisten Programme werden dann landesweit zu empfangbar sein. Da Schleswig-Holstein frequenztechnisch in vier Regionalgebiete unterteilt ist, unterscheidet sich die Programmbelegung zwischen den Regionen etwas – je nachdem, in welchem Umfang regionale Angebote verbreitet werden. Darüber hinaus sind 28 bundeweit verbreitete Programme sowie 8 Programme des NDR in Schleswig-Holstein empfangbar.

