Das Tokyo DAB+ Hi-Fi Micro System von Sharp

(Düsseldorf) Sharp Consumer Electronics, eines der weltweit führenden Technologieunternehmen, erweitert sein langjähriges und erfolgreiches Sortiment an Audioprodukten. Das neue Tokyo DAB+ Hi-Fi Micro System von Sharp überzeugt durch ein einzigartiges Audioerlebnis: Die Lautsprecher mit laminiertem Holzgehäuse bieten eine hervorragende Klangwiedergabe. Neun Equalizer-Voreinstellungen sowie eine Bass- und Höhenanpassung ermöglichen eine ausgezeichnete User Experience. Der Tokyo Hi-Fi Micro System verfügt über die neueste DAB+ Technologie zusätzlich zu UKW. Dank der Bluetooth® 5.0-Technologie für kabelloses Audio-Streaming können ganz einfach Musik oder Podcasts von Streaming-Diensten wie Spotify1 oder Audible2 abgespielt werden. Blitzschnell und nahezu grenzenlos kann auf Millionen Songs, Podcasts und Hörbücher zugegriffen werden. Experten von digitalradioUK haben das Hi-Fi Micro System mit RDS (Radio Data System) ausgiebig getestet und mit einer Digital Radio Tick- Zertifizierung versehen. Es lassen sich bis zu 40 Lieblingssender (20 DAB+- und 20 UKW-Sender) abspeichern. Externe analoge Stereogeräte (wie z. B. Smart Speaker oder PCs) und Kopfhörer können über einen 3,5-mm-Aux-Eingang angeschlossen werden. Das Tokyo Hi-Fi Micro System lässt keine Wünsche offen: zusätzlich zu den zahlreichen Anschlussmöglichkeiten verfügt es über eine USB-MP3-Wiedergabe für Laufwerke mit bis zu 64 GB, sowie über einen integrierten CD-Player. Die Steuerung des Sharp XL-B520D Radios erfolgt bequem per Knopfdruck über die mitgelieferte Vollfunktions-Fernbedienung. Das Tokyo DAB+ Hi-Fi Micro System (XL-B520D) ist ab sofort in der Farbe Schwarz für 119 EUR (UVP inkl. MwSt.) erhältlich.

