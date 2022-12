Beendigung der nationalen DAB+ Programmveranstaltertätigkeit im Rahmen des Projekts SPORTRADIO DEUTSCHLAND

(Leipzig) Die TEUTOCAST GmbH stellt sich für die Zukunft auf. In diesem Rahmen wird sich das Medienunternehmen mit Sitz in Leipzig strategisch neu positionieren und sich ab 2023 auf seine Holdingfunktion fokussieren. Damit einhergehend wird TEUTOCAST auf seine Rolle als nationaler DAB+ Programmveranstalter verzichten und sich auf seine regionalen DAB+ Engagements konzentrieren. Dazu zählen insbesondere FEMOTION RADIO in Nordrhein-Westfalen, Bremen und zukünftigen weiteren Verbreitungsgebieten. Mit der Gründung der TEUTOCAST Content & Operations GmbH als Audio-Shared-Service-Company innerhalb der Holding wurde zudem eine Unit geschaffen, die der Partner für Programmanbieter im boomenden New Audio Markt bei der Erstellung professionellen Audio-Contents sein wird.

Gerade der NRW-Markt, der sich wie kein zweiter im Wandel befindet und durch ein völlig neues vielfältiges Programmangebot enorme Vermarktungschancen bietet, bildet dabei einen der strategischen Schwerpunkte. Durch die New Audio Kombi NRW mit nicht weniger als neun Programmen für NRW hat die TEUTOCAST Beteiligung RAUDIO.BIZ ein neues Vermarktungsangebot in NRW platziert, das es für Werbetreibende endlich möglich macht, die gesamte Vielfalt in der Mitte der Gesellschaft des bevölkerungsreichsten Bundeslandes in Deutschland zu erreichen. Durch diese innovative Kooperation der verschiedenen Programmveranstalter sollen die bisher brachliegenden Werbepotenziale gehoben werden.

Die Neuausrichtung der TEUTOCAST, die nunmehr mit einer konsequenten Veranstalterunabhängigkeit der RAUDIO.BIZ auf nationaler Ebene einhergeht, hat zwangsläufig die Beendigung des nationalen Engagements als DAB+ Programmveranstalter im Rahmen des Projekts SPORTRADIO DEUTSCHLAND zur Folge. Die Ausstrahlung des Programms endet damit am 31. Dezember 2022.

Erwin Linnenbach, geschäftsführender Gesellschafter der TEUTOCAST GmbH: „Der Audiomarkt ist mehr denn je in Bewegung und die Chancen, die sich in diesem Rahmen für uns als Investoren und Innovatoren ergeben, waren nie größer. Um diese Rahmenbedingungen optimal zu nutzen und uns zukunftssicher aufzustellen, richten wir das Tätigkeitsfeld und die Investitionen der TEUTOCAST entlang von drei strategischen Säulen neu aus: Fokussierung auf unsere Holdingfunktion, Beendigung unserer Rolle als nationaler DAB+ Programmveranstalter und Erschließung der enormen Potenziale in regionalen Wachstumsmärkten wie NRW. Das daraus zwangsläufig folgende Auslaufen des Projekts SPORTRADIO DEUTSCHLAND ist uns naturgemäß nicht leicht gefallen. Ich bedanke mich bei allen Mitarbeiter:innen und Partner:innen von SPORTRADIO DEUTSCHLAND, dass sie uns auf dieser Reise begleitet haben.“

