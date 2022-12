lulu.fm 089 startet als queeres Programmfenster bei 089Kult in München

(Köln) lulu.fm, das queere Radio, ist nun streckenweise auch in München zu hören. Ab sofort gibt es jeden Samstagabend beim neuen Radiosender 089Kult das Programmfenster „lulu.fm 089“. Hier werden den Hörenden im Großraum München Highlights aus dem Programm von lulu.fm der vergangenen Woche präsentiert.

„Wir freuen uns sehr, dass wir nun auch in Bayern erstmals die Regenbogen-flagge im Radio hochhalten dürfen“, freut sich lulu.fm-Programmchefin Cathrin Herr. „Für die queere Community in München gibt es jetzt jede Woche ein Best of lulu.fm, mit queeren Themen, Interviews und auch etwas queerem Gossip“.

Dass lulu.fm 089 und 089Kult gut Matchen, zeigt sich bereits kommende Woche. Im Rahmen des bundesweiten queeren Chorfestivals lulu Voices sind die Philhomoniker aus München Chor der Woche bei lulu.fm. Das komplette Chor-Portrait und Live-Aufnahmen von Auftritten der Philhomonikern wird auch am kommenden Samstagabend bei lulu.fm 089 zu hören sein.

lulu.fm ist das queere Radio mit eingebauter Diskokugel und sendet seit 2016 ein Infotainmentprogramm aus, für und über die LGBTIQ+ Community. Zu empfangen ist lulu.fm in Berlin auf UKW 104.1, in Köln auf UKW 94.5, über Digitalradio DAB+ in Berlin/Brandenburg, Hamburg, Leipzig, Hessen und in Wien. Selbstverständlich auch online, über die lulu.fm-Apps, mit dem Radioplayer oder über Sprachassistenten.

089Kult ist das neue Kultradio für München. Mit vielen Kult-Hits und kulturellen Themen aus München und der Region. 089Kult ist ein neues Programm von Radio GONG 96.3 und seit 1. Dezember im Großraum München über DAB+ zu empfangen.

