(Hamburg) Radiohörerinnen und Radiohörer im Oldenburger Münsterland können ab sofort die Hörfunkprogramme des NDR in noch besserer Qualität empfangen. Der neue Sender in Vechta-Langförden versorgt die Region zwischen Garrel, Wildeshausen, Barnstorf, Lohne (Oldenburg), Quakenbrück, Lastrup und Molbergen im Block 8D (201,072 MHz). In Cloppenburg, Vechta und Cappeln (Oldenburg) ist das moderne Digitalradio nun auch im Haus zu empfangen.

zur Pressemeldung