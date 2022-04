Programmwechsel auf der nationalen privaten DAB+ Plattform von Antenne Deutschland: Brillux geht mit einem bundesweiten Radio auf Sendung

(Leipzig) Unter dem Namen „Brillux Radio“ wird der Münsteraner Lacke- und Farbenhersteller Brillux ab 12. Mai 2022 ein neues bundesweites Radioprogramm über die nationale private DAB+ Plattform von Antenne Deutschland verbreiten. Inhaltlich wird sich dabei alles um die Themen Renovieren, Sanieren und Umgestalten drehen. Das Programm erhält die Übertragungskapazität von FEMOTION RADIO, das mit einer „Streaming first“-Strategie den Fokus auf rückkanalfähige bundesweite Plattformen legt und seine digitalterrestrische Verbreitung über landesweite und Metropolen-DAB+ Plattformen neu ausrichtet.

Diesen Programmwechsel hat die National German Radio begleitet, die von Antenne Deutschland exklusiv mit der Marktplatzierung der Drittanbieter-Programmplätze auf dem sogenannten 2. DAB+ Bundesmux beauftragt ist.

„Es war von Anfang an das strategische Ziel der Antenne Deutschland“, so National German Radio-Geschäftsführer Erwin Linnenbach, „auf der nationalen privaten DAB+ Plattform eine hörerattraktive und innovative Programm- und Anbietervielfalt entstehen zu lassen. Dabei sollten auch Akteure, die nicht dem Mediensektor angehören, an unser Medium Radio herangeführt werden.“

Bereits seit der Vergabephase im Jahr 2020 habe es die ersten Anläufe gegeben, ein sogenanntes Profi-Radio auf die Plattform zu bekommen. Linnenbach: „Nach vielen Gesprächen und Verhandlungen können wir nun Vollzug melden. Ich bedanke mich ausdrücklich bei Antenne Deutschland und den Gesellschaftern von FEMOTION RADIO, die durch ihre Kooperationsbereitschaft diesen Programmwechsel möglich gemacht haben.“

„Die Investitionen von Nicht-Medienunternehmen in das Medium Audio zeigen“, so Linnenbach weiter, „wie lebendig und zukunftsträchtig der Audiomarkt ist. Das ‚Brillux Radio‘ wird dazu beitragen, dass im Audiobereich ein noch vielfältigerer Mix aus öffentlich-rechtlichen Programmen, klassischen Privatradios, neuen Special-Interest-Angeboten und Markenradios von Unternehmen und Organisationen entsteht.“

zur Pressemeldung